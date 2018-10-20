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13:05 (мск), источник: Sport24

Промес уже зимой может поехать обратно в «Спартак». В «Севилье» у него все очень плохо

Что у него не сложилось?

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Источник: РИА "Новости"

Трансфер нападающего «Спартака» Квинси Промеса в «Севилью» казался логичным развитием карьеры голландца. Мастеровитый форвард едет в топ-чемпионат выступать за атакующую команду. Однако на дворе середина октября, а у Промеса в чемпионате Испании ни одного гола и даже ни одного сыгранного матча в основе.

Ожидания, которые стали проблемами

Летом «Севилью» возглавил не очень известный широкой публике тренер Пабло Мачин. На протяжении четырёх лет Мачин занимался превращением «Жироны» в одну из самых интересных команд Испании. Проявив себя настоящим тактическим фриком, 43-летний специалист сперва наводил кошмар на второй испанский дивизион схемами с пятью защитниками, а затем вывел «Жирону» в примеру, где его команда победила мадридский «Реал», дважды отобрала очки у.

«Атлетико» и финишировала на десятой строчке. У тренеров-тактиков могут быть свои взгляды на именитых игроков, но предыдущий опыт Мачина не вызывал опасений: в «Севилье» он начал с излюбленных схем 3−4−3 и 3−4−2−1. В обе голландский новичок вписывался идеально.

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Мы знаем Промеса как классного левого нападающего или вингера, способного сыграть и справа. На старте сезона у «Севильи» как раз хромал левый фланг — возрастной Нолито ощутимо сдал по сравнению с самим собой двухлетней давности и периодически уступал игровое время другим конкурентам, но никто на позиции надолго не задерживался. В первом же матче после переезда в Испанию Промес был выпущен на поле — пускай всего на три минуты, но в горячем севильском дерби, когда его команда уступала в счёте. Что это, если не показатель доверия тренера?

Увы, примерно в это время Мачин задумал изменить тактическую расстановку. После четырёх туров в чемпионате Испании «Севилья» шла во второй половине таблицы: за победой над объективно слабым «Райо Вальекано» последовала домашняя ничья с «Вильярреалом», а потом два подряд поражения от «Бетиса» и «Хетафе». Совершённые тренером изменения позволили «Севилье» начать победную серию и в конечном счёте возглавить таблицу. Одна проблема — Промесу в основном составе пока нет места.

Ротационная реальность

ДатаСоперникКол-во минут ПромесаВместо кого вышелРезультат
02.09«Бетис»3Симон Къяер0:1
16.09«Хетафе»21Алеиш Видаль0:2
20.09«Стандард»905:1
23.09«Леванте»27Бен Йеддер6:2
26.09«Реал Мадрид»21Бен Йеддер3:0
29.09«Эйбар»7Бен Йеддер3:1
04.10«Краснодар»771:2
07.10«Сельта»11Бен Йеддер2:1

Стремясь сделать команду более устойчивой и организованной, Мачин перешёл на схему 3−5−2, предельно насытив полузащиту, оттянув лидера нападения Андре Силву с позиции центрфорварда на позицию «десятки», а на острие выпустив Виссама Бен Йеддера. Дуэт работает фантастическим образом: сейчас оба форварда входят в топ-5 лучших бомбардиров испанского чемпионата, на двоих у них 12 забитых мячей.

При схеме с двумя нападающими у Промеса есть только одно уготованное ему место на поле — на самом острие. Но, во-первых, там играет находящийся в потрясающей форме Бен Йеддер, а во-вторых, сам Промес далеко не идеален как игрок штрафной площади, ему нужно больше пространства.

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Место на фланге теперь занимает Гилерме Арана, бразильский футболист оборонительного плана, который просто куда лучше помогает команде обороняться — а это именно то, что нужно сейчас Мачину. Даже если с Араной что-то случится, первыми запасными на позицию левого полузащитника будут Алеиш Видаль или Серхио Эскудеро, но никак не нацеленный на чужие ворота Промес.

Отвоевать позиции у Андре Силвы пока не представляется возможным. Здесь и сейчас Силва — главная атакующая сила «Севильи», её самый результативный и важный игрок. Помимо всего прочего, он чуть ли не единственный игрок в атаке, способный играть головой — 2.4 выигранных верховых дуэли за игру против стремящихся к нулю значений у Промеса и Бен Йеддера.

Лазейка для попадания в основной состав у голландца существует в Лиге Европы. Здесь Мачин готов к экспериментам, и именно в еврокубках Промес дважды выходил с первых минут. Против бельгийского «Стандарда» он играл левым инсайдом в схеме 4−3−2−1, Арана действовал под ним, а Бен Йеддер впереди. Против «Краснодара» Квинси вышел правым форвардом в 3−1−4−2 и на 77-й минуте уступил своё место, опять же, Бен Йеддеру.

Из Испании с оптимизмом

Несмотря на довольно печальное настоящее, Квинси Промесу не стоит унывать и ностальгически вспоминать Москву. Да, в стартовый состав он пока не попадает, но с самого своего приезда Промес принял участие в каждой игре «Севильи» во всех турнирах. Мачин ни разу не оставил его мёрзнуть на скамейке запасных весь матч. К тому же, не стоит забывать, что голландец приехал в Андалусию под самое закрытие трансферного окна, в конце августа, а «Севилья» уже в двадцатых числах июля стартовала в квалификации Лиги Европы.

«Его адаптация — это нормально. Новая команда, новый язык, новая среда. Болельщиков “Севильи” интересует, почему он так мало играет, учитывая, что он дорого стоил. Никто не будет держать в запасе игрока, за которого было заплачено 20 миллионов евро», — рассказал журналист издания Marca Хуан Кастро.

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Футбол
Испания 2018/2019
Тур 9, 20.10.2018, 21:45
Барселона
-Севилья-

«Он новичок, ему требуется время, чтобы привыкнуть к новому чемпионату, партнёрам и тренеру. Через пару недель у него будет больше игрового времени. Сидит ли он в запасе, потому что индивидуалист и не помогает в защите? Не думаю. Они с Йеддером однотипные игроки, просто сейчас Йеддер на хорошем ходу. Но на дистанции Промес лучше Йеддера», — согласился испанский специалист по российскому футболу Сане Сильвейра.

Шанс доказать свою состоятельность Промесу представится уже в игре с «Барселоной». В последних пяти матчах «Барса» пропустила восемь мячей, так что у голландца будут возможности отличиться. А пока он не стал игроком основного состава, стоит брать пример с бывшего форварда «Барселоны» Пако Алькасера. Вот уж кому статус джокера не мешает быть одной из главных звёзд осени.

Станислав Рынкевич

Севилья
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