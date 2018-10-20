Промес уже зимой может поехать обратно в «Спартак». В «Севилье» у него все очень плохо

Источник: РИА "Новости"

Трансфер нападающего «Спартака» Квинси Промеса в «Севилью» казался логичным развитием карьеры голландца. Мастеровитый форвард едет в топ-чемпионат выступать за атакующую команду. Однако на дворе середина октября, а у Промеса в чемпионате Испании ни одного гола и даже ни одного сыгранного матча в основе.

Ожидания, которые стали проблемами

Летом «Севилью» возглавил не очень известный широкой публике тренер Пабло Мачин. На протяжении четырёх лет Мачин занимался превращением «Жироны» в одну из самых интересных команд Испании. Проявив себя настоящим тактическим фриком, 43-летний специалист сперва наводил кошмар на второй испанский дивизион схемами с пятью защитниками, а затем вывел «Жирону» в примеру, где его команда победила мадридский «Реал», дважды отобрала очки у.

«Атлетико» и финишировала на десятой строчке. У тренеров-тактиков могут быть свои взгляды на именитых игроков, но предыдущий опыт Мачина не вызывал опасений: в «Севилье» он начал с излюбленных схем 3−4−3 и 3−4−2−1. В обе голландский новичок вписывался идеально.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BnoGBWFCDNY/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Quincy Promes (@qpromes)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-12T12:42:51+00:00">12 Сен 2018 в 5:42 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Мы знаем Промеса как классного левого нападающего или вингера, способного сыграть и справа. На старте сезона у «Севильи» как раз хромал левый фланг — возрастной Нолито ощутимо сдал по сравнению с самим собой двухлетней давности и периодически уступал игровое время другим конкурентам, но никто на позиции надолго не задерживался. В первом же матче после переезда в Испанию Промес был выпущен на поле — пускай всего на три минуты, но в горячем севильском дерби, когда его команда уступала в счёте. Что это, если не показатель доверия тренера?

Увы, примерно в это время Мачин задумал изменить тактическую расстановку. После четырёх туров в чемпионате Испании «Севилья» шла во второй половине таблицы: за победой над объективно слабым «Райо Вальекано» последовала домашняя ничья с «Вильярреалом», а потом два подряд поражения от «Бетиса» и «Хетафе». Совершённые тренером изменения позволили «Севилье» начать победную серию и в конечном счёте возглавить таблицу. Одна проблема — Промесу в основном составе пока нет места.

Ротационная реальность

Дата Соперник Кол-во минут Промеса Вместо кого вышел Результат 02.09 «Бетис» 3 Симон Къяер 0:1 16.09 «Хетафе» 21 Алеиш Видаль 0:2 20.09 «Стандард» 90 — 5:1 23.09 «Леванте» 27 Бен Йеддер 6:2 26.09 «Реал Мадрид» 21 Бен Йеддер 3:0 29.09 «Эйбар» 7 Бен Йеддер 3:1 04.10 «Краснодар» 77 — 1:2 07.10 «Сельта» 11 Бен Йеддер 2:1

Стремясь сделать команду более устойчивой и организованной, Мачин перешёл на схему 3−5−2, предельно насытив полузащиту, оттянув лидера нападения Андре Силву с позиции центрфорварда на позицию «десятки», а на острие выпустив Виссама Бен Йеддера. Дуэт работает фантастическим образом: сейчас оба форварда входят в топ-5 лучших бомбардиров испанского чемпионата, на двоих у них 12 забитых мячей.

При схеме с двумя нападающими у Промеса есть только одно уготованное ему место на поле — на самом острие. Но, во-первых, там играет находящийся в потрясающей форме Бен Йеддер, а во-вторых, сам Промес далеко не идеален как игрок штрафной площади, ему нужно больше пространства.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bn9XkvJiINe/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bn9XkvJiINe/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bn9XkvJiINe/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Quincy Promes (@qpromes)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-20T19:00:17+00:00">20 Сен 2018 в 12:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Место на фланге теперь занимает Гилерме Арана, бразильский футболист оборонительного плана, который просто куда лучше помогает команде обороняться — а это именно то, что нужно сейчас Мачину. Даже если с Араной что-то случится, первыми запасными на позицию левого полузащитника будут Алеиш Видаль или Серхио Эскудеро, но никак не нацеленный на чужие ворота Промес.

Отвоевать позиции у Андре Силвы пока не представляется возможным. Здесь и сейчас Силва — главная атакующая сила «Севильи», её самый результативный и важный игрок. Помимо всего прочего, он чуть ли не единственный игрок в атаке, способный играть головой — 2.4 выигранных верховых дуэли за игру против стремящихся к нулю значений у Промеса и Бен Йеддера.

Лазейка для попадания в основной состав у голландца существует в Лиге Европы. Здесь Мачин готов к экспериментам, и именно в еврокубках Промес дважды выходил с первых минут. Против бельгийского «Стандарда» он играл левым инсайдом в схеме 4−3−2−1, Арана действовал под ним, а Бен Йеддер впереди. Против «Краснодара» Квинси вышел правым форвардом в 3−1−4−2 и на 77-й минуте уступил своё место, опять же, Бен Йеддеру.

Из Испании с оптимизмом

Несмотря на довольно печальное настоящее, Квинси Промесу не стоит унывать и ностальгически вспоминать Москву. Да, в стартовый состав он пока не попадает, но с самого своего приезда Промес принял участие в каждой игре «Севильи» во всех турнирах. Мачин ни разу не оставил его мёрзнуть на скамейке запасных весь матч. К тому же, не стоит забывать, что голландец приехал в Андалусию под самое закрытие трансферного окна, в конце августа, а «Севилья» уже в двадцатых числах июля стартовала в квалификации Лиги Европы.

«Его адаптация — это нормально. Новая команда, новый язык, новая среда. Болельщиков “Севильи” интересует, почему он так мало играет, учитывая, что он дорого стоил. Никто не будет держать в запасе игрока, за которого было заплачено 20 миллионов евро», — рассказал журналист издания Marca Хуан Кастро.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BopZUZBl4Mf/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BopZUZBl4Mf/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BopZUZBl4Mf/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Quincy Promes (@qpromes)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-07T21:22:07+00:00">7 Окт 2018 в 2:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Испания 2018/2019 Тур 9, 20.10.2018, 21:45 Барселона - Севилья -

«Он новичок, ему требуется время, чтобы привыкнуть к новому чемпионату, партнёрам и тренеру. Через пару недель у него будет больше игрового времени. Сидит ли он в запасе, потому что индивидуалист и не помогает в защите? Не думаю. Они с Йеддером однотипные игроки, просто сейчас Йеддер на хорошем ходу. Но на дистанции Промес лучше Йеддера», — согласился испанский специалист по российскому футболу Сане Сильвейра.

Шанс доказать свою состоятельность Промесу представится уже в игре с «Барселоной». В последних пяти матчах «Барса» пропустила восемь мячей, так что у голландца будут возможности отличиться. А пока он не стал игроком основного состава, стоит брать пример с бывшего форварда «Барселоны» Пако Алькасера. Вот уж кому статус джокера не мешает быть одной из главных звёзд осени.