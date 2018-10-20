Промес уже зимой может поехать обратно в «Спартак». В «Севилье» у него все очень плохо
Что у него не сложилось?
Что у него не сложилось?
Трансфер нападающего «Спартака» Квинси Промеса в «Севилью» казался логичным развитием карьеры голландца. Мастеровитый форвард едет в
Летом «Севилью» возглавил не очень известный широкой публике тренер Пабло Мачин. На протяжении четырёх лет Мачин занимался превращением «Жироны» в одну из самых интересных команд Испании. Проявив себя настоящим тактическим фриком, 43-летний специалист сперва наводил кошмар на второй испанский дивизион схемами с пятью защитниками, а затем вывел «Жирону» в примеру, где его команда победила мадридский «Реал», дважды отобрала очки у.
«Атлетико» и финишировала на десятой строчке. У
Мы знаем Промеса как классного левого нападающего или вингера, способного сыграть и справа. На старте сезона у «Севильи» как раз хромал левый фланг — возрастной Нолито ощутимо сдал по сравнению с самим собой двухлетней давности и периодически уступал игровое время другим конкурентам, но никто на позиции надолго не задерживался. В первом же матче после переезда в Испанию Промес был выпущен на поле — пускай всего на три минуты, но в горячем севильском дерби, когда его команда уступала в счёте. Что это, если не показатель доверия тренера?
Увы, примерно в это время Мачин задумал изменить тактическую расстановку. После четырёх туров в чемпионате Испании «Севилья» шла во второй половине таблицы: за победой над объективно слабым «Райо Вальекано» последовала домашняя ничья с «Вильярреалом», а потом два подряд поражения от «Бетиса» и «Хетафе». Совершённые тренером изменения позволили «Севилье» начать победную серию и в конечном счёте возглавить таблицу. Одна проблема — Промесу в основном составе пока нет места.
|Дата
|Соперник
|Кол-во минут Промеса
|Вместо кого вышел
|Результат
|02.09
|«Бетис»
|3
|Симон Къяер
|0:1
|16.09
|«Хетафе»
|21
|Алеиш Видаль
|0:2
|20.09
|«Стандард»
|90
|—
|5:1
|23.09
|«Леванте»
|27
|Бен Йеддер
|6:2
|26.09
|«Реал Мадрид»
|21
|Бен Йеддер
|3:0
|29.09
|«Эйбар»
|7
|Бен Йеддер
|3:1
|04.10
|«Краснодар»
|77
|—
|1:2
|07.10
|«Сельта»
|11
|Бен Йеддер
|2:1
Стремясь сделать команду более устойчивой и организованной, Мачин перешёл на схему 3−5−2, предельно насытив полузащиту, оттянув лидера нападения Андре Силву с позиции центрфорварда на позицию «десятки», а на острие выпустив Виссама Бен Йеддера. Дуэт работает фантастическим образом: сейчас оба форварда входят в топ-5 лучших бомбардиров испанского чемпионата, на двоих у них 12 забитых мячей.
При схеме с двумя нападающими у Промеса есть только одно уготованное ему место на поле — на самом острие. Но,
Место на фланге теперь занимает Гилерме Арана, бразильский футболист оборонительного плана, который просто куда лучше помогает команде обороняться — а это именно то, что нужно сейчас Мачину. Даже если с Араной
Отвоевать позиции у Андре Силвы пока не представляется возможным. Здесь и сейчас Силва — главная атакующая сила «Севильи», её самый результативный и важный игрок. Помимо всего прочего, он чуть ли не единственный игрок в атаке, способный играть головой — 2.4 выигранных верховых дуэли за игру против стремящихся к нулю значений у Промеса и Бен Йеддера.
Лазейка для попадания в основной состав у голландца существует в Лиге Европы. Здесь Мачин готов к экспериментам, и именно в еврокубках Промес дважды выходил с первых минут. Против бельгийского «Стандарда» он играл левым инсайдом в схеме 4−3−2−1, Арана действовал под ним, а Бен Йеддер впереди. Против «Краснодара» Квинси вышел правым форвардом в 3−1−4−2 и на 77-й минуте уступил своё место, опять же, Бен Йеддеру.
Несмотря на довольно печальное настоящее, Квинси Промесу не стоит унывать и ностальгически вспоминать Москву. Да, в стартовый состав он пока не попадает, но с самого своего приезда Промес принял участие в каждой игре «Севильи» во всех турнирах. Мачин ни разу не оставил его мёрзнуть на скамейке запасных весь матч. К тому же, не стоит забывать, что голландец приехал в Андалусию под самое закрытие трансферного окна, в конце августа, а «Севилья» уже в двадцатых числах июля стартовала в квалификации Лиги Европы.
«Его адаптация — это нормально. Новая команда, новый язык, новая среда. Болельщиков “Севильи” интересует, почему он так мало играет, учитывая, что он дорого стоил. Никто не будет держать в запасе игрока, за которого было заплачено 20 миллионов евро», — рассказал журналист издания Marca Хуан Кастро.
«Он новичок, ему требуется время, чтобы привыкнуть к новому чемпионату, партнёрам и тренеру. Через пару недель у него будет больше игрового времени. Сидит ли он в запасе, потому что индивидуалист и не помогает в защите? Не думаю. Они с Йеддером однотипные игроки, просто сейчас Йеддер на хорошем ходу. Но на дистанции Промес лучше Йеддера», — согласился испанский специалист по российскому футболу Сане Сильвейра.
Шанс доказать свою состоятельность Промесу представится уже в игре с «Барселоной». В последних пяти матчах «Барса» пропустила восемь мячей, так что у голландца будут возможности отличиться. А пока он не стал игроком основного состава, стоит брать пример с бывшего форварда «Барселоны» Пако Алькасера. Вот уж кому статус джокера не мешает быть одной из главных звёзд осени.
Станислав Рынкевич