«Реал» очень плох. Он опять проиграл

Источник: AFP 2018

Фанаты «Реала» — те ещё брюзги. Поэтому слухи об увольнении Лопетеги поначалу никто не воспринимал всерьёз. Всё изменили последние несколько матчей, итогом которых стал проигрыш «Леванте».

Особенно спорным вышел второй мяч гостей, забитый Рохером Марти с пенальти. Суть спора в том, был ли 11-метровый. Варан вроде бы играл рукой, но в штрафной это было или нет — определить едва ли возможно.

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Судья сначала показал штрафной. Чуть позже в наушник арбитра прилетела подсказка: нужно назначать пенальти. Куртуа не спас, и «Реал» впервые в сезоне пропустил второй мяч на «Сантьяго Бернабеу».

При всей крутости VAR мы (люди) странно используем очередное изобретение. И подобно тому, как пожилые люди ругают интернет за негативные эпизоды, здесь тоже прилетает не конкретным людям, а самой системе, которую используют иррационально. Поясню.

Допустим, есть спорный эпизод, который сложно разглядеть с поля. Следующий шаг — обращение к видео, всё логично. Если ничего непонятно и там, чего ради бесить всех, меняя изначальное решение судьи? С чего бы отменять решение главного, не имея на то 100% оснований? А если есть тот ракурс, который побудил принять это решение, почему бы не показать его зрителям?

Можно было бы долго продолжать эту тему, но её заглушил сам «Реал». В конце концов, кто мешал собраться, сделать нужные перестановки и отыграть два мяча у середняка за целый тайм? Мадрид навалился на чужие ворота, но долго не мог забить. К 59-й минуте «Реал» сделал все три замены, и лишь за 20 минут до конца Марсело бахнул с линии штрафной с нелюбимой правой — и забил.

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Хозяева очень хотели дожать соперника, и Бензема забил гол. Из офсайда.

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Итоговый навал получился, но ни к чему не привёл.

Теперь платочки и свист трибун всё больше похожи на обоснованный призыв к действию. В Мадриде что-то идёт не так. К слову, в этой игре «Реал» официально установил антирекорд по продолжительности сухой серии. За всю 116-летнюю историю клуба ещё никогда игроки «Мадрида» так долго не обходились без голов (465 минут).

Всё началось с ЦСКА

А ведь всё начиналось неплохо. На старте сезона «Реал» побеждал в каждой игре, и аж до шестого тура не знал поражений. Тут-то и случилась «Севилья». Команда Пабло Мачина подошла к той игре на пике своей формы, всего за тур до Мадрида уничтожив тот же самый «Леванте» (6:2). На кураже они разгромили и «Реал», забив три безответных мяча.

Сливочные пришли в себя и сыграли вничью с «Атлетико», но впереди их ждал ЦСКА… С тех пор команда не только не побеждала, но и не смогла зацепиться за ничью. Как было сказано выше, с голами всё перестало получаться ещё раньше.

«Не так легко вернуться в игровой ритм после эмоций, пережитых на чемпионате мира. После окончания мундиаля у меня было лишь три недели отпуска. Получается, я играл без перерыва целый год, так что первая неделя отдыха была настоящим праздником», — оправдывал тогда Модрич результаты клуба.

Лишь потом стала появляться слухи о том, что Лука недоволен Лопетеги и сильно грустит о несостоявшемся переходе в «Интер». В тот момент, когда «Реалу» так нужен лидер, который поведёт команду за собой, вокруг витала нездоровая атмосфера сплетен и недомолвок вокруг ключевого футболиста.