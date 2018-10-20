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17:02 (мск), источник: ТАСС

«Челси» вырвал ничью в матче с «МЮ», забив гол на 96-й минуте

ТАСС, 20 октября. «Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче девятого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

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Источник: AFP 2018

Счет в матче на 21-й минуте открыл защитник «Челси» Антонио Рюдигер, после чего дубль в составе гостей оформил Антони Марсьяль (55-я и 73-я минуты). В компенсированное время полузащитник «Челси» Росс Баркли сравнял счет.

«Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице с 14 очками в активе. В следующем туре манкунианцы 28 октября примут «Эвертон». «Челси» набрал 21 очко и поднялся на первое место, в следующем туре команда 28 октября сыграет на выезде с «Бёрнли».

Челси 2:2
Первый тайм: 1:0
Манчестер Юнайтед
20.10.2018, 14:30 основной раунд: 9-й тур Stamford Bridge
Главные тренеры
Маурицио Сарри Жозе Моуринью
Голы
21′ Антонио Рюдигер (Виллиан) 2
90+6′ Росс Баркли 8
11 Антони Марсьяль 55′
11 Антони Марсьяль (М. Рэшфорд) 73′
Составы
Кепа Аррисабалага 1
Сесар Аспиликуэта 28
Маркос Алонсо 3
30′ Антонио Рюдигер 2
Давид Луиз 30
Н`Голо Канте 7
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 5
34′ Эден Азар 10
69′ Матео Ковачич 17
Росс Баркли 8
79′ Альваро Мората 29
Оливье Жиру 18
73′ Виллиан 22
Родригес Педро 11
1 Давид де Хеа
18 Эшли Янг 27′
23 Люк Шоу
2 Виктор Линделеф
12 Крис Смоллинг
6 Поль Погба
31 Неманья Матич 13′
9 Ромелу Лукаку
8 Хуан Мануэль Мата 75′ 67′
21 Андер Агуэра Эррера
10 Маркус Рэшфорд 85′
7 Алексис Санчес 90+4′
11 Антони Марсьяль 84′
15 Андреас Перейра 90+5′
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 4
5 Угловые 3
9 Фолы 17
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Майкл Лесли Дин (Англия)
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