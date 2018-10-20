«Челси» вырвал ничью в матче с «МЮ», забив гол на 96-й минуте

Счет в матче на 21-й минуте открыл защитник «Челси» Антонио Рюдигер, после чего дубль в составе гостей оформил Антони Марсьяль (55-я и 73-я минуты). В компенсированное время полузащитник «Челси» Росс Баркли сравнял счет.

«Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице с 14 очками в активе. В следующем туре манкунианцы 28 октября примут «Эвертон». «Челси» набрал 21 очко и поднялся на первое место, в следующем туре команда 28 октября сыграет на выезде с «Бёрнли».