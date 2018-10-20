«Челси» вырвал ничью в матче с «МЮ», забив гол на 96-й минуте
ТАСС, 20 октября. «Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче девятого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
ТАСС, 20 октября. «Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче девятого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Счет в матче на 21-й минуте открыл защитник «Челси» Антонио Рюдигер, после чего дубль в составе гостей оформил Антони Марсьяль (55-я и 73-я минуты). В компенсированное время полузащитник «Челси» Росс Баркли сравнял счет.
«Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице с 14 очками в активе. В следующем туре манкунианцы 28 октября примут «Эвертон». «Челси» набрал 21 очко и поднялся на первое место, в следующем туре команда 28 октября сыграет на выезде с «Бёрнли».
|Челси
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2:2
Первый тайм: 1:0
|Манчестер Юнайтед
|Маурицио Сарри
|Жозе Моуринью
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|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|21
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин (Англия)