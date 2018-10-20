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7Россия и Швеция обошлись без забитых мячей
10Семин обыграл Карпина в матче РПЛ
17:58 (мск), источник: БЕЛТА

Столичное дерби «Динамо» — «Минск» завершилось боевой ничьей

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ничейном столичном дерби футбольного чемпионата Беларуси забито шесть мячей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Нигерийский форвард «Динамо» Кехинде Фатаи оформил хет-трик, на что «Минск» ответил дублем украинского полузащитника Владислава Насибулина и голом белорусского нападающего Евгения Шевченко — 3:3.

Еще два фаворита турнира свои встречи завершат позже: борисовский БАТЭ принимает у себя дома «Городею», солигорский «Шахтер» на своем поле будет соперничать с гродненским «Неманом».

Накануне «Витебск» у себя дома разгромил аутсайдера могилевский «Днепр» со счетом 3:0.

Еще три поединка состоятся 21 октября: «Динамо» (Брест) — «Торпедо» (Минск), «Смолевичи» — «Ислочь» (Минский район), «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). Завершится тур 22 октября матчем «Луч» (Минск) — «Гомель».

Турнирное положение:

1. БАТЭ — 57 очков (23 матча),

2. «Витебск» — 50 (24),

3. «Динамо» (Минск) — 49 (24),

4. «Шахтер» — 48 (23),

5. «Динамо» (Брест) — 41 (23),

6. «Торпедо-БелАЗ» — 40 (23),

7. «Неман» — 38 (24),

8. «Слуцк» — 36 (24),

9. «Гомель» — 26 (24),

10. «Ислочь» — 24 (24),

11. «Минск» — 24 (25),

12. «Городея» — 22 (24),

13. «Смолевичи» — 21 (24),

14. «Торпедо» — 18 (24),

15. «Луч» — 17 (24),

16. «Днепр» — 13 (24).

Бомбардирскую гонку возглавляют Павел Савицкий («Динамо», Брест) и Евгений Шикавка («Слуцк»), забившие по 11 мячей.

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