Столичное дерби «Динамо» — «Минск» завершилось боевой ничьей
20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ничейном столичном дерби футбольного чемпионата Беларуси забито шесть мячей, сообщает корреспондент БЕЛТА.
20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ничейном столичном дерби футбольного чемпионата Беларуси забито шесть мячей, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Еще два фаворита турнира свои встречи завершат позже: борисовский БАТЭ принимает у себя дома «Городею», солигорский «Шахтер» на своем поле будет соперничать с гродненским «Неманом».
Накануне «Витебск» у себя дома разгромил аутсайдера могилевский «Днепр» со счетом 3:0.
Еще три поединка состоятся 21 октября: «Динамо» (Брест) — «Торпедо» (Минск), «Смолевичи» — «Ислочь» (Минский район), «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). Завершится тур 22 октября матчем «Луч» (Минск) — «Гомель».
Турнирное положение:
1. БАТЭ — 57 очков (23 матча),
2. «Витебск» — 50 (24),
3. «Динамо» (Минск) — 49 (24),
4. «Шахтер» — 48 (23),
5. «Динамо» (Брест) — 41 (23),
6. «Торпедо-БелАЗ» — 40 (23),
7. «Неман» — 38 (24),
8. «Слуцк» — 36 (24),
9. «Гомель» — 26 (24),
10. «Ислочь» — 24 (24),
11. «Минск» — 24 (25),
12. «Городея» — 22 (24),
13. «Смолевичи» — 21 (24),
14. «Торпедо» — 18 (24),
15. «Луч» — 17 (24),
16. «Днепр» — 13 (24).
Бомбардирскую гонку возглавляют Павел Савицкий («Динамо», Брест) и Евгений Шикавка («Слуцк»), забившие по 11 мячей.