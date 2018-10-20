Столичное дерби «Динамо» — «Минск» завершилось боевой ничьей

Нигерийский форвард «Динамо» Кехинде Фатаи оформил хет-трик, на что «Минск» ответил дублем украинского полузащитника Владислава Насибулина и голом белорусского нападающего Евгения Шевченко — 3:3.

Еще два фаворита турнира свои встречи завершат позже: борисовский БАТЭ принимает у себя дома «Городею», солигорский «Шахтер» на своем поле будет соперничать с гродненским «Неманом».