Моуринью даже круче Хабиба. Шоу Жозе затмило огненной матч в Лондоне

Источник: Reuters

Особенный приехал в гости на стадион, где выигрывал три чемпионства с «Челси». Последний месяц британские газеты увольняют тренера из «Манчестер Юнайтед», где у него снова не получается после трех сезонов. Дольше Моуринью нигде не работал.

Начало игры наверняка не понравилось Жозе. На 20-й минуте Поль Погба (у которого с тренером конфликт) не сдержал Рюдигера, и защитник «Челси» без сопротивления вонзил мяч в ворота.

Моуринью спас Антони Марсьяль, который еще недавно не попадал в заявку «Манчестера» на матчи. Чтобы сделать дубль, французу потребовалось 17 минут. Первый гол — ошибка защитников в штрафной, второй — полный провал команды Маурицио Сарри.

«МЮ» играл по счету так, как умеет лучших всех других топ-клубов — спокойно, пытаясь поймать соперника на контратаках. Но под конец футболисты Моуринью устали и не справились с последним навалом «Челси» на 96-й минуте. Защитники оставили Де Хеа одного, и испанцу пришлось отбиваться от Давида Луиза, Рюдигера и Баркли. Росс добил мяч в ворота, когда вратарь «Манчестера» уже лежал.

Самая жара началась сразу после эквалайзера от Баркли. Ассистент Сарри, тренер Марко Янни так бурно праздновал гол своей команды, что Моуринью полез в драку. Но до соперника португалец так и не добрался — его оттащили и успокоили сначала стюарды, а затем и свои футболисты. Больше всех старался автор дубля Марсьяль.

После игры Жозе пришлось отвечать и фанатам «Челси», которые оскорбляли его в течение всего матча. Особенный показал трибуне три пальца, намекая на три чемпионства, выигранные в Лондоне.