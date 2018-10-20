«Астана» после ошибки голкипера упустила победу над «Ордабасы» и отсрочила чемпионство

Встреча команд прошла на стадионе «Астана Арена» и завершилась вничью 1:1. основные события произошли во втором тайме.

Первыми счет в матче открыли хозяева. На 54-й минуте Марин Томасов прямым ударом со штрафного закрутил в девятку.

Гости сумели отыграться спустя две минуты не без ошибки соперника. Голкипер «Астаны» Александр Мокин, пытаясь выбить мяч, попал в набежавшего на него Жасулана Молдакараева и рикошетом от него снаряд влетел в ворота.

«Астана» после 29 игр с 71 очками продолжает лидировать в турнирной таблице КПЛ. За четыре тура до завершения чемпионата столичный клуб на 11 баллов опережает идущий вторым алматинский «Кайрат», который сыграл на матч меньше.