«Астана» после ошибки голкипера упустила победу над «Ордабасы» и отсрочила чемпионство
Футболисты «Астаны» дома сыграли вничью с шымкентским «Ордабасы» в матче 30-го тура казахстанской
Футболисты «Астаны» дома сыграли вничью с шымкентским «Ордабасы» в матче 30-го тура казахстанской
Встреча команд прошла на стадионе «Астана Арена» и завершилась вничью 1:1. основные события произошли во втором тайме.
Первыми счет в матче открыли хозяева. На 54-й минуте Марин Томасов прямым ударом со штрафного закрутил в девятку.
Гости сумели отыграться спустя две минуты не без ошибки соперника. Голкипер «Астаны» Александр Мокин, пытаясь выбить мяч, попал в набежавшего на него Жасулана Молдакараева и рикошетом от него снаряд влетел в ворота.
«Астана» после 29 игр с 71 очками продолжает лидировать в турнирной таблице КПЛ. За четыре тура до завершения чемпионата столичный клуб на 11 баллов опережает идущий вторым алматинский «Кайрат», который сыграл на матч меньше.
В случае победы в следующем туре «Астана» станет чемпионом Казахстана, причем в пятый раз подряд. При условии, если сам «Кайрат» потеряет очки.