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18:43 (мск), источник: Чемпионат.com

СПАЛ сенсационно обыграл «Рому» в Серии А

В матче девятого тура чемпионата Италии «Рома» на своём поле неожиданно проиграла клубу СПАЛ со счётом 0:2. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико».

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Источник: AFP 2018

Счёт в концовке первого тайма открыл Андреа Петанья, реализовав 11-метровый. В начале второго тайма преимущество гостей увеличил Кевин Бонифаци, которому ассистировал Мирко Вальдифиори. На 75-й минуте встречи СПАЛ остался в меньшинстве, после того как Ваня Милинкович-Савич получил вторую жёлтую карточку. Впрочем, воспользоваться численным преимуществом «Рома» не сумела.

СПАЛ, набрав 12 очков, поднялся на 13-е место в турнирной таблице Серии А. «Рома» (14) по-прежнему на 6-м. В следующем туре римляне на выезде сыграют с «Наполи», а СПАЛ дома примет «Фрозиноне». Матчи состоятся 28 октября.

Рома 0:2
Первый тайм: 0:1
СПАЛ
20.10.2018, 16:00 основной раунд: 9-й тур Olimpico
Главные тренеры
Эусебио Ди Франческо Леонардо Семпличи
Голы
37 Андреа Петанья 38′
  Кевин Бонифаци (М. Вальдифиори) 56′
Составы
Робин Ольсен 1
Иван Маркано 15
82′ Федерико Фасио 20
Алессандро Флоренци 24
Лоренцо Пеллегрини 7
Стивен Н`Зонзи 42
Эдин Джеко 9
Стефан Эль-Шаарави 92
37′ 78′ Лука Пеллегрини 3
Хавьер Пасторе 27
59′ Бриан Кристанте 4
Джастин Клюйверт 34
62′ 71′ Дженгиз Юндер 17
Анте Чорич 19
32 Ваня Милинкович-Савич 75′ 75′
4 Тиагу Ционек
14 Кевин Бонифаци
23 Франческо Викари
6 Симоне Миссироли 30′
29 Мануэль Лаццари
33 Филиппо Коста
37 Андреа Петанья
8 Маттиа Валоти 77′
1 Альфред Гомис
16 Мирко Вальдифиори 70′
93 Мохамед Фарес
43 Альберто Палоски 66′ 64′
25 Эвертон Луиз 69′
Статистика
3 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 5
8 Угловые 9
18 Фолы 7
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Лука Пайретто (Италия)
Обозначения
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Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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