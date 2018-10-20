СПАЛ сенсационно обыграл «Рому» в Серии А

Счёт в концовке первого тайма открыл Андреа Петанья, реализовав 11-метровый. В начале второго тайма преимущество гостей увеличил Кевин Бонифаци, которому ассистировал Мирко Вальдифиори. На 75-й минуте встречи СПАЛ остался в меньшинстве, после того как Ваня Милинкович-Савич получил вторую жёлтую карточку. Впрочем, воспользоваться численным преимуществом «Рома» не сумела.
СПАЛ, набрав 12 очков, поднялся на 13-е место в турнирной таблице Серии А. «Рома» (14) по-прежнему на 6-м. В следующем туре римляне на выезде сыграют с «Наполи», а СПАЛ дома примет «Фрозиноне». Матчи состоятся 28 октября.