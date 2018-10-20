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19:58 (мск), источник: Р-Спорт

Дортмундская «Боруссия» на выезде разгромила «Штутгарт» в чемпионате Германии

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» на выезде разгромила «Штутгарт» в матче восьмого тура чемпионата Германии по футболу.

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Источник: AFP 2018

Игра, прошедшая в субботу в Штутгарте, завершилась победой гостей со счетом 4:0. Голы забили Джейдон Санчо (3-я минута), Марко Ройс (23), Пако Алькасер (25) и Максимилиан Филипп (85).

В параллельном матче «Хоффенхайм» на выезде переиграл «Нюрнберг» — 3:1.

После восьми туров «Боруссия» ни разу не потерпела поражения и с 20 очками занимает первое место в таблице, опережая идущую следом «Баварию» на четыре балла.

Штутгарт 0:4
Первый тайм: 0:3
Боруссия Д
20.10.2018, 16:30 основной раунд: 8-й тур Mercedes-Benz-Arena
Главные тренеры
Коркут Тайфун Люсьен Фавр
Голы
7 Джейдон Санчо 3′
11 Марко Ройс (Л. Пищек) 23′
9 Пако Алькасер (М. Ройс) 25′
20 Максимиллиан Филипп (К. Пулишич) 85′
Составы
Рон-Роберт Цилер 1
Эмилиано Инсуа 2
Тимо Баумгартль 5
Бенжамен Павар 21
Сантьяго Аскасибар 6
Кристиан Гентнер 20
Николас Гонсалес 22
Марио Гомес 27
78′ Пабло Маффео 7
Андреас Бек 32
45′ Гонсало Кастро 8
Хольгер Бадштубер 28
69′ Эрик Томми 17
Чадрак Аколо 19
1 Роман Бюрки
2 Дан-Аксель Загаду
4 Абду Диалло
5 Ашраф Хакими
26 Лукаш Пищек
6 Томас Дилэйни
7 Джейдон Санчо
28 Аксель Витсель
11 Марко Ройс 80′
10 Марио Гетце
34 Якоб Брун Ларсен 66′
22 Кристиан Пулишич
9 Пако Алькасер 45′
20 Максимиллиан Филипп
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 4
10 Угловые 2
7 Фолы 6
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Мануэль Грефе (Германия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Боруссия Д
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