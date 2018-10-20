Дортмундская «Боруссия» на выезде разгромила «Штутгарт» в чемпионате Германии
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» на выезде разгромила «Штутгарт» в матче восьмого тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» на выезде разгромила «Штутгарт» в матче восьмого тура чемпионата Германии по футболу.
Игра, прошедшая в субботу в Штутгарте, завершилась победой гостей со счетом 4:0. Голы забили Джейдон Санчо (3-я минута), Марко Ройс (23), Пако Алькасер (25) и Максимилиан Филипп (85).
В параллельном матче «Хоффенхайм» на выезде переиграл «Нюрнберг» — 3:1.
После восьми туров «Боруссия» ни разу не потерпела поражения и с 20 очками занимает первое место в таблице, опережая идущую следом «Баварию» на четыре балла.
|Штутгарт
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0:4
Первый тайм: 0:3
|Боруссия Д
|Коркут Тайфун
|Люсьен Фавр
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|4
|10
|Угловые
|2
|7
|Фолы
|6
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Мануэль Грефе (Германия)