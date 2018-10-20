Дортмундская «Боруссия» на выезде разгромила «Штутгарт» в чемпионате Германии

Игра, прошедшая в субботу в Штутгарте, завершилась победой гостей со счетом 4:0. Голы забили Джейдон Санчо (3-я минута), Марко Ройс (23), Пако Алькасер (25) и Максимилиан Филипп (85).

После восьми туров «Боруссия» ни разу не потерпела поражения и с 20 очками занимает первое место в таблице, опережая идущую следом «Баварию» на четыре балла.