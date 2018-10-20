«Ювентус» — «Дженоа»: Роналду и Кришито сыграют с первых минут
«Ювентус» и «Дженоа» объявили составы на матч 9-го тура чемпионата Италии. С первых минут встречу начнут нападающий хозяев поля Криштиану Роналду и защитник гостей Доменико Кришито.
«Ювентус» и «Дженоа» объявили составы на матч 9-го тура чемпионата Италии. С первых минут встречу начнут нападающий хозяев поля Криштиану Роналду и защитник гостей Доменико Кришито.
Состав «Ювентуса»: Щенсны, Канселу, Бонуччи, Бенатья, Сандро, Бентанкур, Пьянич, Матьюиди, Куадрадо, Манджукич, Роналду.
Состав «Дженоа»: Раду, Кришито, Ромуло, Пентек, Куаме, Бираски, Ромеро, Лазович, Бесса, Сандро, Перейра.