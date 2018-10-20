«Ювентус» — «Дженоа»: Роналду и Кришито сыграют с первых минут

Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Удинезе
Наполи
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Севилья
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кан0
Генгам0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дижон0
Лилль1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Нант1
Тулуза0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реймс0
Анже0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур1
Монако0
Футбол. Зарубежный
19:30
Хаддерсфилд0
Ливерпуль1
Футбол. Зарубежный
19:30
Шальке-040
Вердер2
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал1
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус1
Дженоа1
Футбол. Зарубежный
18:00
ПСЖ5
Амьен0
Футбол. Зарубежный
17:15
Валенсия1
Леганес1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Сочи4
Сибирь1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-20
СКА-Хабаровск1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика1
Краснодар-24
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут0
Саутгемптон0
Футбол. Зарубежный
17:00
Кардифф Сити4
Фулхэм2
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити5
Бернли0
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед0
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед0
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон Уондерерс0
Уотфорд2
Футбол. Зарубежный
17:00
Ворскла0
Динамо К1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа0
Рубин0
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер2
Ганновер-962
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт0
Боруссия Д4
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург0
РБ Лейпциг0
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург1
Бавария3
Футбол. Зарубежный
16:30
Нюрнберг1
Хоффенхайм3
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К0
Томь0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел0
Тамбов0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Химки2
Тюмень1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Ротор1
Мордовия1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород1
Армавир0
Футбол. Зарубежный
16:00
Рома0
СПАЛ2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник0
Луч0
Футбол. Первый дивизион
14:30
Спартак-20
Чертаново2
Футбол. Зарубежный
14:30
Челси2
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал1
Крылья Советов1
Футбол. Зарубежный
14:00
Мариуполь3
Заря Лг2
Футбол. Зарубежный
14:00
Реал1
Леванте2
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург0
Енисей0
Все события
Фоторепортажи
14Гол Роналду, поражения «Реала» и «Баварии» и другие события выходных
14Нурмагомедов победил Макгрегора
19:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ювентус» — «Дженоа»: Роналду и Кришито сыграют с первых минут

«Ювентус» и «Дженоа» объявили составы на матч 9-го тура чемпионата Италии. С первых минут встречу начнут нападающий хозяев поля Криштиану Роналду и защитник гостей Доменико Кришито.

Наверх
Источник: AFP 2018

Состав «Ювентуса»: Щенсны, Канселу, Бонуччи, Бенатья, Сандро, Бентанкур, Пьянич, Матьюиди, Куадрадо, Манджукич, Роналду.

Состав «Дженоа»: Раду, Кришито, Ромуло, Пентек, Куаме, Бираски, Ромеро, Лазович, Бесса, Сандро, Перейра.

Во время загрузки произошла ошибка.
Дженоа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков может быть арестован вслед за Кокориным и Мамаевым
Александр Кокорин: "В СИЗО не унываю. Утром ел кашу, пью чай"
Роналду первым забил 400 мячей в пяти ведущих чемпионатах ЕС
«Рубин» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 8 матчей
Денис Черышев не смог доиграть матч чемпионата Испании
Жозе Моуринью прокомментировал потасовку с тренером «Челси»
Российская теннисистка прокомментировала победу в Кубке Кремля
8 суперзвезд биатлона, которых будет не хватать в новом сезоне
Лопетеги останется тренером «Реала» как минимум до вторника
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь