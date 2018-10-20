Моуринью прокомментировал конфликт с тренером «Челси»

Источник: AFP 2018

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:2. После забитого в добавленное время мяча тренер хозяев Марко Ианни подбежал к скамейке запасных «красных дьяволов» и демонстративно отпраздновал гол, после чего ушел в подтрибунное помещение. Моуринью вышел из себя и побежал за Ианни в тоннель, но его остановила охрана стадиона.

«Что произошло в концовке? Да ладно вам, я могу рассказывать о том, какие классные были 97 минут игры, а вы концентрируетесь на таком. Я не получил должного уважения от болельщиков «Челси», но это не моя ответственность. Я не могу контролировать реакцию болельщиков.