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20:01 (мск), источник: Газета.Ру

Моуринью прокомментировал конфликт с тренером «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о конфликте, который произошел в концовке матча девятого тура чемпионата Англии против лондонского «Челси», сообщает «Советский спорт».

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Источник: AFP 2018

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:2. После забитого в добавленное время мяча тренер хозяев Марко Ианни подбежал к скамейке запасных «красных дьяволов» и демонстративно отпраздновал гол, после чего ушел в подтрибунное помещение. Моуринью вышел из себя и побежал за Ианни в тоннель, но его остановила охрана стадиона.

«Что произошло в концовке? Да ладно вам, я могу рассказывать о том, какие классные были 97 минут игры, а вы концентрируетесь на таком. Я не получил должного уважения от болельщиков «Челси», но это не моя ответственность. Я не могу контролировать реакцию болельщиков.

Я ничем не раздражен. Что касается инцидента с ассистентом Сарри, то Сарри первым подошел ко мне и сказал, что все уладит. Его ассистент подошел ко мне и извинился, я сказал ему забыть об этом. Я допускал много ошибок в своей карьере, — цитирует Моуринью «Би-би-си».

Челси 2:2
Первый тайм: 1:0
Манчестер Юнайтед
20.10.2018, 14:30 основной раунд: 9-й тур Stamford Bridge
Главные тренеры
Маурицио Сарри Жозе Моуринью
Голы
21′ Антонио Рюдигер (Виллиан) 2
90+6′ Росс Баркли 8
11 Антони Марсьяль 55′
11 Антони Марсьяль (М. Рэшфорд) 73′
Составы
Кепа Аррисабалага 1
Сесар Аспиликуэта 28
Маркос Алонсо 3
30′ Антонио Рюдигер 2
Давид Луиз 30
Н`Голо Канте 7
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 5
34′ Эден Азар 10
69′ Матео Ковачич 17
Росс Баркли 8
79′ Альваро Мората 29
Оливье Жиру 18
73′ Виллиан 22
Родригес Педро 11
1 Давид де Хеа
18 Эшли Янг 27′
23 Люк Шоу
2 Виктор Линделеф
12 Крис Смоллинг
6 Поль Погба
31 Неманья Матич 13′
9 Ромелу Лукаку
8 Хуан Мануэль Мата 75′ 67′
21 Андер Агуэра Эррера
10 Маркус Рэшфорд 85′
7 Алексис Санчес 90+4′
11 Антони Марсьяль 84′
15 Андреас Перейра 90+5′
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 4
5 Угловые 3
9 Фолы 17
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
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Вторая желтая карточка
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