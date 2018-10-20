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20:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли», «Вест Хэм» проиграл «Тоттенхэму»

«Манчестер Сити» одержал крупную победу в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

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Источник: AFP 2018

Авторами голов стали нападающие Серхио Агуэро и Рияд Марез, а также полузащитники Бернарду Силва, Фернандиньо и Лерой Зане.

В других матчах 9-го тура АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» на своём поле потерпел поражение от «Тоттенхэм Хотспур» (0:1), «Вулверхэмптон» дома уступил «Уотфорду» (0:2), «Саутгемптон» на выезде сыграл вничью с «Борнмутом» (0:0), «Брайтон энд Хоув Альбион» в гостях победил «Ньюкасл Юнайтед» (1:0), «Кардифф Сити» на домашнем стадионе взял верх над «Фулхэмом» (4:2).

«Манчестер Сити», набрав 23 очка, занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Челси» (21) — 2-е, «Тоттенхэм» (21) — 3-е.

Манчестер Сити 5:0
Первый тайм: 1:0
Бернли
20.10.2018, 17:00 основной раунд: 9-й тур Etihad Stadium (City of Manchester)
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Шон Дайч
Голы
17′ Серхио Агуэро (Д. Сильва) 10
54′ Бернарду Силва (Д. Сильва) 20
56′ Фернандинью 25
83′ Рияд Махрез (Фернандинью) 26
90′ Лерой Сане (Бенж. Менди) 19
Составы
Эдерсон 31
1′ Венсан Компани 4
Джон Стоунс 5
Эмерик Ляпорт 14
Бенжамен Менди 22
Фернандинью 25
81′ Лерой Сане 19
Рияд Махрез 26
75′ Давид Сильва 21
Фил Фоден 47
66′ Серхио Агуэро 10
Габриэл Жезус 33
58′ Бернарду Силва 20
Кевин Де Брейне 17
20 Джо Харт
2 Мэттью Лоутон
3 Чарли Тэйлор
5 Джеймс Тарковски
6 Бен Ми
4 Джек Корк 11′
13 Джефф Хендрик 32′
7 Йохан Гвюдмундссон
16 Стивен Дефур 75′
10 Эшли Барнс
9 Сэм Воукс 69′
18 Эшли Уэствуд
25 Аарон Леннон 69′
11 Крис Вуд
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 5
10 Удары в створ 0
10 Угловые 1
11 Фолы 5
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
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