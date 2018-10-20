«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли», «Вест Хэм» проиграл «Тоттенхэму»

Авторами голов стали нападающие Серхио Агуэро и Рияд Марез, а также полузащитники Бернарду Силва, Фернандиньо и Лерой Зане.

В других матчах 9-го тура АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» на своём поле потерпел поражение от «Тоттенхэм Хотспур» (0:1), «Вулверхэмптон» дома уступил «Уотфорду» (0:2), «Саутгемптон» на выезде сыграл вничью с «Борнмутом» (0:0), «Брайтон энд Хоув Альбион» в гостях победил «Ньюкасл Юнайтед» (1:0), «Кардифф Сити» на домашнем стадионе взял верх над «Фулхэмом» (4:2).