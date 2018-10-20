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20:08 (мск), источник: Р-Спорт

Черышев получил травму в матче между «Валенсией» и «Леганесом»

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Полузащитник сборной России по футболу и испанского клуба «Валенсия» Денис Черышев получил повреждение в матче девятого тура чемпионата Испании против «Леганеса».

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Источник: AFP 2018

Игра прошла в субботу в Валенсии. Черышев вышел в стартовом составе «летучих мышей», однако уже на 15-й минуте был заменен.

Как сообщает eldesmarque.com, 27-летний россиянин почувствовал дискомфорт в начале матча и не смог продолжать игру. В ближайшие несколько дней полузащитник пройдет медицинское обследование, чтобы определить точный диагноз.

В текущем сезоне Черышев провел 10 игр в составе «Валенсии», включая встречу с «Леганесом», и забил один мяч. На прошлой неделе хавбек принял участие в обоих матчах сборной России в Лиге наций УЕФА — с командами Швеции (0:0) и Турции (2:0, забил второй гол россиян).

Валенсия 1:1
Первый тайм: 0:0
Леганес
20.10.2018, 17:15 основной раунд: 9-й тур Mestalla
Главные тренеры
Марселино Гарсия Тораль Маурисио Пеллегрино
Голы
85′ Хосе Гайя (Д. Парехо) 14
6 Херард Гумбау 63′
Составы
Норберту Мурара Нету 13
Габриэл Паулиста 5
Хосе Гайя 14
Эсекиэль Гарай 24
90+3′ Даниэль Парехо 10
Даниэль Васс 18
Кевин Гамейро 9
Морено Родриго 19
59′ Кристиано Пиччини 21
Миши Батшуайи 23
78′ Франсис Кокелен 17
Ферран Торрес 20
16′ Денис Черышев 11
Карлос Солер 8
1 Иван Пичу Куэльяр
2 Хуан Франсиско Морено Хуанфран
5 Хонатан Кристиан Сильва
22 Димитриос Сиовас
6 Херард Гумбау 48′
21 дель Мармоль Рубен Перес
23 Микель Весга
27 Оскар Родригес 33′
24 Кеннет Омеруо 70′
14 Карнеро Рауль Гарсия
9 Гвидо Каррильо 43′
18 Сабин Мерино
10 Набиль Эль-Жар 45′
28 Родриго Тарин
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 5
11 Угловые 1
9 Фолы 13
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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