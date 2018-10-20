Черышев получил травму в матче между «Валенсией» и «Леганесом»

Игра прошла в субботу в Валенсии. Черышев вышел в стартовом составе «летучих мышей», однако уже на 15-й минуте был заменен.
Как сообщает eldesmarque.com, 27-летний россиянин почувствовал дискомфорт в начале матча и не смог продолжать игру. В ближайшие несколько дней полузащитник пройдет медицинское обследование, чтобы определить точный диагноз.
В текущем сезоне Черышев провел 10 игр в составе «Валенсии», включая встречу с «Леганесом», и забил один мяч. На прошлой неделе хавбек принял участие в обоих матчах сборной России в Лиге наций УЕФА — с командами Швеции (0:0) и Турции (2:0, забил второй гол россиян).