Черышев получил травму в матче между «Валенсией» и «Леганесом»

Источник: AFP 2018

Игра прошла в субботу в Валенсии. Черышев вышел в стартовом составе «летучих мышей», однако уже на 15-й минуте был заменен.

Как сообщает eldesmarque.com, 27-летний россиянин почувствовал дискомфорт в начале матча и не смог продолжать игру. В ближайшие несколько дней полузащитник пройдет медицинское обследование, чтобы определить точный диагноз.