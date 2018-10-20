Тренер «Астаны» заступился за голкипера после потери очков в КПЛ и посетовал на травмы игроков перед матчем Лиги Европы

— Перед матчем мы столкнулись с проблемами с составом, четыре футболиста после сборных вернулись с травмами. Но несмотря на то, что мы в полном составе провели только две тренировки, сегодня сыграли хороший матч, у нас было более чем достаточно моментов, но подвела реализация. Тот гол, который мы пропустили — это несчастный случай, у нас нет претензий к вратарю, такое в футболе случается. Нужно отдать должное «Ордабасы», соперник до конца боролся, оборонял свои ворота. Можно сказать, что шымкентские футболисты своей самоотдачей и желанием заслужили эту ничью. Мы же просто не дожали соперника, так как были моменты, которые мы были обязаны реализовывать, но не смогли. Ничего страшного не произошло, нам некогда расстраиваться, у нас впереди матч Лиги Европы против «Яблонца». С завтрашнего дня мы уже начинаем подготовку к этой игре.