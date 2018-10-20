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20:19 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Астаны» заступился за голкипера после потери очков в КПЛ и посетовал на травмы игроков перед матчем Лиги Европы

Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Григорий Бабаян прокомментировал ничью с шымкентским «Ордабасы» в 30-м туре казахстанской премьер-лиги, а также посетовал на травмированных игроков в составе команды перед выездным матчем Лиги Европы.

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Встреча команд прошла на стадионе «Астана Арена» и завершилась вничью 1:1. Причем гости отыгрались после ошибки голкипера «Астаны». Следующий матч столичные футболисты проведут 25 октября в Чехии против клуба «Яблонец».

— Перед матчем мы столкнулись с проблемами с составом, четыре футболиста после сборных вернулись с травмами. Но несмотря на то, что мы в полном составе провели только две тренировки, сегодня сыграли хороший матч, у нас было более чем достаточно моментов, но подвела реализация. Тот гол, который мы пропустили — это несчастный случай, у нас нет претензий к вратарю, такое в футболе случается. Нужно отдать должное «Ордабасы», соперник до конца боролся, оборонял свои ворота. Можно сказать, что шымкентские футболисты своей самоотдачей и желанием заслужили эту ничью. Мы же просто не дожали соперника, так как были моменты, которые мы были обязаны реализовывать, но не смогли. Ничего страшного не произошло, нам некогда расстраиваться, у нас впереди матч Лиги Европы против «Яблонца». С завтрашнего дня мы уже начинаем подготовку к этой игре.

— Насколько велика вероятность сыграть в Чехии у травмированных игроков?

— Точно не сыграют Щеткин и Логвиненко, под вопросом Шомко и Зайнутдинов. Мы ждем результатов дополнительного обследования, завтра станет ясно, смогут ли они сыграть в Лиге Европы, — цитирует Бабаяна пресс-служба клуба.

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