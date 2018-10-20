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21:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» одержал десятую победу подряд в Лиге 1

В матче 10-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Амьен» со счётом 5:0. Матч состоялся в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

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Источник: AFP 2018

В первом тайме голы Маркиньоса и Адриена Рабьо обеспечили парижанам солидный задел. А во второй половине встречи Юлиан Дракслер, Килиан Мбаппе и Мусса Диаби довели счёт до разгромного.

Это десятая подряд победа «ПСЖ» в Лиге 1. Парижский клуб, набрав максимальные 30 очков, лидирует в турнирной таблице национального чемпионата с большим отрывом от ближайшего преследователя. В следующем туре «ПСЖ» проведёт принципиальный матч в гостях с «Марселем». Матч состоится 28 октября.

«Амьен», набрав 10 очков, по-прежнему на 17-м месте. В следующем туре «Амьен» дома сыграет с «Нантом» (27 октября).

ПСЖ 5:0
Первый тайм: 2:0
Амьен
20.10.2018, 18:00 основной раунд: 10-й тур Parc des Princes
Главные тренеры
Томас Тухель Кристоф Пеллиссье
Голы
12′ Маркиньюс 5
42′ Адриен Рабьо 25
80′ Юлиан Дракслер 23
82′ Кильян Мбаппе 7
87′ Мусса Диаби 27
Составы
Альфонс Ареола 16
Тило Керер 4
Маркиньюс 5
Хуан Бернат 14
Юлиан Дракслер 23
Кильян Мбаппе 7
Эдинсон Кавани 9
Кристофер Нкунку 24
45′ Марко Верратти 6
Лассана Диарра 19
86′ Адриен Рабьо 25
Кевин Риман 37
59′ Анхель Ди Мария 11
Мусса Диаби 27
1 Режис Гюртнер
2 Принс-Дезир Гуано
3 Абду Халед Аденон
4 Эмиль Крафт
12 Бакай Дибасси
6 Тома Монкондюи
7 Саман Годдос
11 Хуан Ферней Отеро
19 Уалид Эль-Хаджам 67′
15 Мусса Конате
5 Эдди Гнахоре 81′
17 Алексис Блен
8 Паулу Энрике Гансу 74′
24 Матье Бодмер
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 2
10 Угловые 5
12 Фолы 10
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Микаэль Лесаж (Франция)
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