«ПСЖ» одержал десятую победу подряд в Лиге 1

Источник: AFP 2018

В первом тайме голы Маркиньоса и Адриена Рабьо обеспечили парижанам солидный задел. А во второй половине встречи Юлиан Дракслер, Килиан Мбаппе и Мусса Диаби довели счёт до разгромного.

Это десятая подряд победа «ПСЖ» в Лиге 1. Парижский клуб, набрав максимальные 30 очков, лидирует в турнирной таблице национального чемпионата с большим отрывом от ближайшего преследователя. В следующем туре «ПСЖ» проведёт принципиальный матч в гостях с «Марселем». Матч состоится 28 октября.