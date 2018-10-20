«ПСЖ» одержал десятую победу подряд в Лиге 1

В первом тайме голы Маркиньоса и Адриена Рабьо обеспечили парижанам солидный задел. А во второй половине встречи Юлиан Дракслер, Килиан Мбаппе и Мусса Диаби довели счёт до разгромного.
Это десятая подряд победа «ПСЖ» в Лиге 1. Парижский клуб, набрав максимальные 30 очков, лидирует в турнирной таблице национального чемпионата с большим отрывом от ближайшего преследователя. В следующем туре «ПСЖ» проведёт принципиальный матч в гостях с «Марселем». Матч состоится 28 октября.
«Амьен», набрав 10 очков, по-прежнему на 17-м месте. В следующем туре «Амьен» дома сыграет с «Нантом» (27 октября).