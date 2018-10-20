Следующий соперник «Астаны» одержал победу со счетом 6:0 перед матчем Лиги Европы

Встреча команд прошла в Пршибраме и завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей. В составе победителей хет-трик оформил полузащитник Михал Травник, дубль на свой счет записал Якуб Поважанец, еще один мяч забил Ян Храмоста.

Свой следующий матч «Яблонец» проведет дома 25 октября — примет у себя «Астану» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Другой соперник «Астаны» по группе — киевское «Динамо» в гостях с минимальным счетом 1:0 обыграло «Воркслу». Единственный гол на 40-й минуте забил Виктор Цыганков.

Для киевлян эта победа стала пятой кряду в чемпионате Украины, команда с 29 очками после 12 туров идет на втором месте в турнирной таблице. 25 октября «Динамо» сыграет на выезде с французским «Ренном».