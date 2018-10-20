Роналду стал первым футболистом, забившим 400 мячей в пяти ведущих европейских чемпионатах

Пятью сильнейшими лигами мира считаются чемпионаты Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. 33-летний Роналду за свою карьеру выступал за английский «Манчестер Юнайтед», где забил 84 мяча в 196 играх, мадридский «Реал» — 311 мячей в 292 играх. В летнее трансферное окно Роналду перешел в «Ювентус» и во встрече с «Дженоа» забил пятый мяч в чемпионате Италии.
Второе место по количеству мячей, забитых в пяти сильнейших лигах Европы, занимает аргентинец Лионель Месси, выступающий за испанскую «Барселону» на протяжении всей карьеры. На счету 31-летнего форварда 389 мячей в 426 матчах чемпионата Испании.
Роналду является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем «Золотого мяча», а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.
В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы 2016 года.