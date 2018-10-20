Роналду стал первым футболистом, забившим 400 мячей в пяти ведущих европейских чемпионатах

Пятью сильнейшими лигами мира считаются чемпионаты Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. 33-летний Роналду за свою карьеру выступал за английский «Манчестер Юнайтед», где забил 84 мяча в 196 играх, мадридский «Реал» — 311 мячей в 292 играх. В летнее трансферное окно Роналду перешел в «Ювентус» и во встрече с «Дженоа» забил пятый мяч в чемпионате Италии.