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21:05 (мск), источник: ТАСС

Роналду стал первым футболистом, забившим 400 мячей в пяти ведущих европейских чемпионатах

ТАСС, 20 октября. Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, забившим 400 голов в пяти сильнейших европейских чемпионатах. Свой 400-й мяч Роналду забил, открыв счет в матче чемпионата Италии с «Дженоа».

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Источник: AFP 2018

Пятью сильнейшими лигами мира считаются чемпионаты Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. 33-летний Роналду за свою карьеру выступал за английский «Манчестер Юнайтед», где забил 84 мяча в 196 играх, мадридский «Реал» — 311 мячей в 292 играх. В летнее трансферное окно Роналду перешел в «Ювентус» и во встрече с «Дженоа» забил пятый мяч в чемпионате Италии.

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Второе место по количеству мячей, забитых в пяти сильнейших лигах Европы, занимает аргентинец Лионель Месси, выступающий за испанскую «Барселону» на протяжении всей карьеры. На счету 31-летнего форварда 389 мячей в 426 матчах чемпионата Испании.

Роналду является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем «Золотого мяча», а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.

В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы 2016 года.

Ювентус 1:1
Первый тайм: 1:0
Дженоа
20.10.2018, 19:00 основной раунд: 9-й тур Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Иван Юрич
Голы
18′ Криштиану Роналду 7
24 Даниэль Бесса (К. Куаме) 67′
Составы
Войчех Щенсны 1
30′ Мехди Бенатиа 4
Алекс Сандру 12
Леонардо Бонуччи 19
Жоау Канселу 20
Миралем Пьянич 5
Родриго Бентанкур 30
Криштиану Роналду 7
71′ Блез Матюиди 14
Пауло Дибала 10
59′ Хуан Куадрадо 16
Дуглас Коста 11
81′ Марио Манджукич 17
Федерико Бернардески 33
97 Йонуц Раду
4 Доменико Кришито 71′
14 Давиде Бираски
17 Кристиан Ромеро 9′
8 Соуза Орестес Калдейра Ромулу
22 Дарко Лазович
30 Раньери Гимарайнш Сандру
9 Кшиштоф Пентек
32 Педру Перейра 79′
3 Корай Гюнтер
24 Даниэль Бесса 82′
88 Оскар Хильемарк
11 Кристиан Куаме 85′
19 Горан Пандев 89′
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 2
8 Угловые 2
10 Фолы 15
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Федерико Ла Пенна (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
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