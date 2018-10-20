Киевское «Динамо» одержало пятую победу подряд в чемпионате Украины

Игра, прошедшая в субботу в Полтаве, закончилась со счетом 1:0 в пользу киевлян. Единственный мяч на 40-й минуте забил Виктор Цыганков.

«Динамо», одержавшее пятую победу подряд, с 29 очками занимает второе место в чемпионате Украины, на два балла отставая от лидера — донецкого «Шахтёра». «Ворскла» с 18 очками располагается на пятой позиции.