Лопетеги останется главным тренером «Реала» как минимум до вторника

Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Удинезе
Наполи
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Севилья
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кан0
Генгам0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дижон0
Лилль1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Нант1
Тулуза0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реймс0
Анже0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур1
Монако0
Футбол. Зарубежный
19:30
Хаддерсфилд0
Ливерпуль1
Футбол. Зарубежный
19:30
Шальке-040
Вердер2
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал1
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус1
Дженоа1
Футбол. Зарубежный
18:00
ПСЖ5
Амьен0
Футбол. Зарубежный
17:15
Валенсия1
Леганес1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Сочи4
Сибирь1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-20
СКА-Хабаровск1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика1
Краснодар-24
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут0
Саутгемптон0
Футбол. Зарубежный
17:00
Кардифф Сити4
Фулхэм2
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити5
Бернли0
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед0
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед0
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон Уондерерс0
Уотфорд2
Футбол. Зарубежный
17:00
Ворскла0
Динамо К1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа0
Рубин0
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер2
Ганновер-962
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт0
Боруссия Д4
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург0
РБ Лейпциг0
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург1
Бавария3
Футбол. Зарубежный
16:30
Нюрнберг1
Хоффенхайм3
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К0
Томь0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел0
Тамбов0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Химки2
Тюмень1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Ротор1
Мордовия1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород1
Армавир0
Футбол. Зарубежный
16:00
Рома0
СПАЛ2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник0
Луч0
Футбол. Первый дивизион
14:30
Спартак-20
Чертаново2
Футбол. Зарубежный
14:30
Челси2
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал1
Крылья Советов1
Футбол. Зарубежный
14:00
Мариуполь3
Заря Лг2
Футбол. Зарубежный
14:00
Реал1
Леванте2
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург0
Енисей0
Все события
Фоторепортажи
14Гол Роналду, поражения «Реала» и «Баварии» и другие события выходных
14Нурмагомедов победил Макгрегора
20:51 (мск), источник: Р-Спорт

Лопетеги останется главным тренером «Реала» как минимум до вторника

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги не покинет свой пост как минимум до матча группового этапа футбольной Лиги чемпионов с чешской «Викторией», который состоится во вторник, сообщает As со ссылкой на Cadena SER.

Наверх
Источник: Reuters

«Королевский клуб» в субботу проиграл на своем поле «Леванте» в матче девятого тура чемпионата Испании — 1:2. В последних пяти играх во всех турнирах «Реал» потерпел четыре поражения, забив лишь один гол.

Читайте также
«Реал» очень плох. Он опять проиграл

Как отмечается в материале, после матча с «Леванте» Лопетеги встретился с президентом клуба Флорентино Пересом. В ходе встречи, которая длилась около 15 минут, тренер получил сигнал, что будет руководить командой в матче с «Викторией». Кроме того, до беседы с Лопетеги Перес пообщался с игроками в раздевалке.

Перед началом чемпионата мира в России было объявлено, что Лопетеги возглавит «Реал» после окончания турнира, затем он был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Испании.

Другими соперниками «Реала» на групповом этапе Лиги чемпионов являются московский ЦСКА и итальянская «Рома». 23 октября испанская команда примет «Викторию», армейцы встретятся в Риме с «Ромой».

Реал 1:2
Первый тайм: 0:2
Леванте
20.10.2018, 14:00 основной раунд: 9-й тур Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Хулен Лопетеги Лопес Пако
Голы
72′ Марселу (К. Бензема) 12
11 Хосе Луис Моралес (С. Постиго) 6′
9 Марти Сальвадор Рохер 13′
Составы
Тибо Куртуа 25
90+4′ Марселу 12
Серхио Рамос 4
Рафаэль Варан 5
Лука Модрич 10
Каземиру 14
Мариано Диас 7
Лукас Васкес 17
45′ Альваро Одриосола 19
Гарет Бэйл 11
60′ Франсиско Роман Иско 22
Дани Себальос 24
60′ Марко Асенсио 20
Карим Бензема 9
13 Паредес Ойер Оласабаль
4 Робер Пьер
18 Эрик Кабако 53′
23 Давид Ремесейро Хасон 89′
3 Тоньо
10 Энис Барди
24 Хосе Кампанья
11 Хосе Луис Моралес
15 Серхио Постиго 75′
6 Хосе Мануэль Чема
16 Рубен Рочина 67′
5 Шейк Дукуре
9 Марти Сальвадор Рохер 79′
21 Эммануэл Боатенг
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
34 Удары (всего) 6
12 Удары в створ 2
15 Угловые 1
10 Фолы 19
4 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Гильермо Куадра Фернандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Леванте
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Это может ухудшить ситуацию: Кокорин сделал новое признание
Шарапова впервые показала бойфренда
Роналду первым забил 400 мячей в пяти ведущих чемпионатах ЕС
«Рубин» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 8 матчей
Денис Черышев не смог доиграть матч чемпионата Испании
Жозе Моуринью прокомментировал потасовку с тренером «Челси»
Российская теннисистка прокомментировала победу в Кубке Кремля
8 суперзвезд биатлона, которых будет не хватать в новом сезоне
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь