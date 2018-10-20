Лопетеги останется главным тренером «Реала» как минимум до вторника

Источник: Reuters

«Королевский клуб» в субботу проиграл на своем поле «Леванте» в матче девятого тура чемпионата Испании — 1:2. В последних пяти играх во всех турнирах «Реал» потерпел четыре поражения, забив лишь один гол.

Как отмечается в материале, после матча с «Леванте» Лопетеги встретился с президентом клуба Флорентино Пересом. В ходе встречи, которая длилась около 15 минут, тренер получил сигнал, что будет руководить командой в матче с «Викторией». Кроме того, до беседы с Лопетеги Перес пообщался с игроками в раздевалке.

Перед началом чемпионата мира в России было объявлено, что Лопетеги возглавит «Реал» после окончания турнира, затем он был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Испании.