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21:56 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Салаха принес «Ливерпулю» выездную победу над «Хаддерсфилдом» в АПЛ

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Футболисты «Ливерпуля» на выезде нанесли поражение «Хаддерсфилду» в матче девятого тура чемпионата Англии.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Хаддерсфилде, завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 1:0. Единственный гол забил на 24-й минуте Мохамед Салах.

«Ливерпуль» набрал 23 очка и делит по этому показателю первую строчку в таблице с «Манчестер Сити». «Хаддерсфилд», который пока не выигрывал, с тремя баллами идет 19-м.

В следующем матче «Ливерпуль» 27 октября примет «Кардифф Сити». «Хаддерсфилд» в этот же день сыграет на выезде с «Уотфордом».

Хаддерсфилд 0:1
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
20.10.2018, 19:30 основной раунд: 9-й тур John Smith's Stadium
Главные тренеры
Дэвид Вагнер Юрген Клопп
Голы
11 Мохамед Салах (Дж. Шачири) 24′
Составы
Йонас Лессль 1
Крис Леве 15
Матиас Йергенсен 25
Кристофер Шиндлер 26
Эрик Дурм 37
Аарон Муй 10
Алекс Притчард 21
Лоран Депуатр 20
69′ Флоран Хадергьонай 33
Исаак Мбенза 18
90′ Джонатан Хогг 6
Адама Диакаби 11
70′ Филип Биллинг 8
Стив Мунье 24
13 Алиссон
4 Виргил ван Дейк
6 Деян Ловрен
12 Джо Гомез
26 Эндрю Робертсон
11 Мохамед Салах
15 Дэниэл Старридж 76′
23 Джердан Шачири
7 Джеймс Милнер 77′
9 Роберту Фирмину
14 Джордан Хендерсон 45′
5 Джорджиньо Вайналдум
20 Адам Лаллана 69′ 36′
3 Фабинью
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 11
1 Удары в створ 2
2 Угловые 4
9 Фолы 6
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
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