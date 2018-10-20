Гол Салаха принес «Ливерпулю» выездную победу над «Хаддерсфилдом» в АПЛ

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Хаддерсфилде, завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 1:0. Единственный гол забил на 24-й минуте Мохамед Салах.

«Ливерпуль» набрал 23 очка и делит по этому показателю первую строчку в таблице с «Манчестер Сити». «Хаддерсфилд», который пока не выигрывал, с тремя баллами идет 19-м.