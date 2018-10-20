Гол Салаха принес «Ливерпулю» выездную победу над «Хаддерсфилдом» в АПЛ
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Футболисты «Ливерпуля» на выезде нанесли поражение «Хаддерсфилду» в матче девятого тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Футболисты «Ливерпуля» на выезде нанесли поражение «Хаддерсфилду» в матче девятого тура чемпионата Англии.
Встреча, прошедшая в субботу в Хаддерсфилде, завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 1:0. Единственный гол забил на 24-й минуте Мохамед Салах.
«Ливерпуль» набрал 23 очка и делит по этому показателю первую строчку в таблице с «Манчестер Сити». «Хаддерсфилд», который пока не выигрывал, с тремя баллами идет 19-м.
В следующем матче «Ливерпуль» 27 октября примет «Кардифф Сити». «Хаддерсфилд» в этот же день сыграет на выезде с «Уотфордом».
|Хаддерсфилд
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0:1
Первый тайм: 0:1
|Ливерпуль
|Дэвид Вагнер
|Юрген Клопп
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|11
|1
|Удары в створ
|2
|2
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|6
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)