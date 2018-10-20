«Шальке» проиграл «Вердеру» в чемпионате Германии

Источник: AFP 2018

Встреча, состоявшаяся в субботу в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе бременской команды дубль оформил Максимилиан Эггештайн (43-я и 66-я минуты).

«Вердер» занимает второе место в чемпионате Германии, имея в активе 17 очков и уступая три балла лидеру — дортмундской «Боруссии». «Шальке», потерпевший шестое поражение в бундеслиге, с 6 очками располагается на 16-й позиции.