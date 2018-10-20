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20 октября, источник: Р-Спорт

«Шальке» проиграл «Вердеру» в чемпионате Германии

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Футболисты бременского «Вердера» нанесли гостевое поражение «Шальке» в матче восьмого тура чемпионата Германии.

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Источник: AFP 2018

Встреча, состоявшаяся в субботу в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе бременской команды дубль оформил Максимилиан Эггештайн (43-я и 66-я минуты).

«Вердер» занимает второе место в чемпионате Германии, имея в активе 17 очков и уступая три балла лидеру — дортмундской «Боруссии». «Шальке», потерпевший шестое поражение в бундеслиге, с 6 очками располагается на 16-й позиции.

«Шальке» является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. В первом матче команд из квартета D, прошедшем 3 октября в Москве, победила немецкая команда со счетом 1:0. Ответная игра состоится 11 декабря в Гельзенкирхене.

Шальке-04 0:2
Первый тайм: 0:1
Вердер
20.10.2018, 19:30 основной раунд: 8-й тур Veltins-Arena (Arena AufSchalke)
Главные тренеры
Доменико Тедеско Флориан Кохфельдт
Голы
35 Максимилиан Эггештайн (М. Крузе) 43′
35 Максимилиан Эггештайн (Т. Гебреселассие) 66′
Составы
Александр Нюбель 35
Салиф Сане 26
Роналду Апаресиду Родригес Налду 29
Уэстон Маккенни 2
Набиль Бенталеб 10
Даниэль Калиджури 18
Алессандро Шепф 28
Гвидо Бургшталлер 19
25′ 45′ Хамза Мендиль 3
Марк Ут 7
63′ Омар Маскарель 6
Франко Ди Санто 9
69′ Амин Харит 25
Суат Сердар 8
1 Иржи Павленка
5 Людвиг Аугустинссон
13 Милош Велькович
18 Никлас Мойсандер
23 Теодор Гебреселассие
30 Дави Классен 90′
35 Максимилиан Эггештайн 71′
10 Макс Крузе
7 Флориан Кайнц 55′ 40′
4 Клаудио Писарро
17 Нури Шахин 78′ 61′
6 Кевин Мевальд
8 Юя Осако 56′
15 Себастьян Лангкамп
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 3
3 Угловые 1
14 Фолы 10
8 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Кристиан Дингерт (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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