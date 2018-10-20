«Монако» с Головиным потерпел поражение в дебютном матче Анри
«Монако» потерпел поражение в матче 10-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом». Встреча прошла в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
«Монако» потерпел поражение в матче 10-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом». Встреча прошла в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В составе «Страсбурга» отличились полузащитник Адриен Томассон и форвард Лебо Мотиба. Автором единственного гола «Монако» стал хавбек Юри Тилеманс, реализовавший пенальти в добавленное время второго тайма. С 66-й минуты гости играли в меньшинстве
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал игру с первых минут и оставался на поле до финального свистка.
Напомним, матч со «Страсбургом» стал дебютным для Тьерри Анри на посту главного тренера монегасков.
«Монако» продолжает находиться в зоне вылета Лиги 1, имея в активе 6 очков.
|Тьерри Лоре
|Тьерри Анри
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|8
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Николя Ренвий (Франция)