«Монако» с Головиным потерпел поражение в дебютном матче Анри

Источник: AFP 2018

В составе «Страсбурга» отличились полузащитник Адриен Томассон и форвард Лебо Мотиба. Автором единственного гола «Монако» стал хавбек Юри Тилеманс, реализовавший пенальти в добавленное время второго тайма. С 66-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления нападающего Самуэля Грандсира.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал игру с первых минут и оставался на поле до финального свистка.

Напомним, матч со «Страсбургом» стал дебютным для Тьерри Анри на посту главного тренера монегасков.