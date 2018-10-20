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20 октября, источник: Чемпионат.com

«Монако» с Головиным потерпел поражение в дебютном матче Анри

«Монако» потерпел поражение в матче 10-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом». Встреча прошла в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

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Источник: AFP 2018

В составе «Страсбурга» отличились полузащитник Адриен Томассон и форвард Лебо Мотиба. Автором единственного гола «Монако» стал хавбек Юри Тилеманс, реализовавший пенальти в добавленное время второго тайма. С 66-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления нападающего Самуэля Грандсира.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал игру с первых минут и оставался на поле до финального свистка.

Напомним, матч со «Страсбургом» стал дебютным для Тьерри Анри на посту главного тренера монегасков.

«Монако» продолжает находиться в зоне вылета Лиги 1, имея в активе 6 очков.

Страсбур 2:1
Первый тайм: 1:0
Монако
20.10.2018, 21:00 основной раунд: 10-й тур La Meinau
Главные тренеры
Тьерри Лоре Тьерри Анри
Голы
17′ Адриен Томассон 26
84′ Лебо Мотиба 12
8 Юри Тилеманс 90+1′
Составы
Мац Селс 1
Пабло Мартинес 4
Ламин Коне 5
15′ Стефан Митрович 13
Кенни Лала 27
Лионель Кароль 23
87′ Ибраима Сиссоко 18
Адриен Томассон 26
Нуну Да Кошта 29
68′ Антони Гонсалвеш 17
Димитри Льенар 11
81′ Бенжамен Корнье 10
Лебо Мотиба 12
30 Сейду Си
19 Джибриль Сидибе
39 Беньямин Хенрикс
25 Камиль Глик
38 Альмами Туре
17 Александр Головин
8 Юри Тилеманс 90+3′
20 Насер Шадли 55′
10 Стеван Йоветич 64′
29 Самюэль Грансир 66′
9 Радамель Фалькао 37′
34 Мусса Силла
4 Жан-Эд Аолу 71′ 46′
15 Юссеф Аит Беннассер
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 1
8 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 5
4 Угловые 6
13 Фолы 11
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Николя Ренвий (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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