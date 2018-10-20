«Наполи» разгромил «Удинезе» и сократил отставание от «Ювентуса» в Серии А

Авторами голов стали полузащитники Фабиан Руис, Марко Рог и Дрис Мертенс, реализовавший пенальти.
Эта победа позволила команде из Неаполя сократить отставание от «Ювентуса» в турнирной таблице чемпионата Италии. Туринский клуб, набрав 25 очков, занимает 1-е место, «Наполи» (21) — 2-е, «Удинезе» (8) — 15-е.
В следующем туре команда Карло Анчелотти на домашнем поле сыграет с римской «Ромой». Встреча состоится 28 октября и начнётся в 22:30 мск.
«Ювентус» является действующим чемпионом Серии А. В сезоне-2017/18 туринский клуб набрал 95 очков в 38 матчах, «Наполи» (91) финишировал на второй строчке.