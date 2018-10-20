«Наполи» разгромил «Удинезе» и сократил отставание от «Ювентуса» в Серии А

«Наполи» разгромил «Удинезе» и сократил отставание от «Ювентуса» в Серии А

«Наполи» одержал крупную победу в матче 9-го тура итальянской Серии А с «Удинезе». Встреча прошла в Удине на стадионе «Дачия Арена — Фриули» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.