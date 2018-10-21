Класико без Месси: у Лео травма руки, у «Барселоны» все плохо

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Все шло даже слишком хорошо — к 13-й минуте домашнего матча с лидером чемпионата Испании, «Севильей», «Барселона» вела 2:0 благодаря мячам Коутинью и Месси. Аргентинец привычно вел свою команду за собой — именно он отдал голевую передачу на бразильца, именно он взял на себя игру на правом краю гостевой штрафной, сделал несколько шагов в сторону и хлестко пробил с левой в дальний угол. 390-й гол в ла лиге вышел на загляденье.

А еще через несколько минут Лео рухнул на газон после контакта с Франко Васкесом, причем всем своим весом (72 кг) приземлился на правый локоть, и тот неестественно выгнулся в обратную сторону. Зрелище было такое, что, уверен, больно в этот момент стало всем очевидцам. Месси остался лежать на газоне, пытаясь оклематься после болевого шока. Аргентинца окружили одноклубники, соперники, судьи, врачи: Месси, который не может продолжить игру, — это редкость, ни в одном музее не найти.

Его переместили за боковую линию, где он продолжил приходить в себя. Зная, как Месси рвется в игру и противится заменам, казалось невероятным, что он так долго лежит на земле и не возвращается на поле. Было видно, что ему невероятно больно — руку упаковали в тугой бинт, Месси несколько минут собирался с мыслями, но все же отказался от идеи продолжить встречу. Нехотя он ушел под трибуны в сопровождении врача, и стало ясно — «Барселону», которая и без того не может похвастать в последнее время отличными результатами, ждет тяжелое время. Если, конечно, не случится чудо, и Месси не вернется спустя несколько дней.

Однако поверить в это сложно. Вывих локтя, конечно, не разрыв крестов, но приятного в нем мало. Детальное обследование покажет степень серьезности травмы, но даже в самом легком варианте, по статистике, люди выбывают из строя на месяц-полтора. А это значит, что важнейшую неделю, которая началась для каталонцев сегодня, сине-гранатовые, скорее всего, проведут без него — аргентинец пропустит игру с «Интером» в Лиге чемпионов и класико с «Реалом». Головная боль Эрнесто Вальверде на глазах превращается в тяжелую хроническую мигрень.

Футбол Испания 2018/2019 Тур 10, 28.10.2018, 18:15 Барселона - Реал -

Потому что зависимость «Барсы» от Месси, о которой известно всем и каждому, в этом сезоне заметна особенно. Ушел Иньеста, теряет форму и стареет Суарес, акклиматизация Малкома и Артура затягивается, Коутинью и Дембеле чередуют яркие и блеклые матчи. Стабилен только Лео, но и его, порой, соперники вяжут по рукам и ногам, и тогда «Барселона» теряет очки. Чтобы вы понимали — с начала сезона в 12 матчах Месси забил 12 голов (39% всех каталонских мячей) и отдал 6 результативных передач. Что делать сине-гранатовым без него — совершенно неясно.