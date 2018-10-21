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00:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Класико без Месси: у Лео травма руки, у «Барселоны» все плохо

Лидер каталонцев неудачно упал во время матча с «Севильей» и, похоже, вывихнул локоть, оставшись без футбола на длительный срок.

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Источник: Reuters

Все шло даже слишком хорошо — к 13-й минуте домашнего матча с лидером чемпионата Испании, «Севильей», «Барселона» вела 2:0 благодаря мячам Коутинью и Месси. Аргентинец привычно вел свою команду за собой — именно он отдал голевую передачу на бразильца, именно он взял на себя игру на правом краю гостевой штрафной, сделал несколько шагов в сторону и хлестко пробил с левой в дальний угол. 390-й гол в ла лиге вышел на загляденье.

А еще через несколько минут Лео рухнул на газон после контакта с Франко Васкесом, причем всем своим весом (72 кг) приземлился на правый локоть, и тот неестественно выгнулся в обратную сторону. Зрелище было такое, что, уверен, больно в этот момент стало всем очевидцам. Месси остался лежать на газоне, пытаясь оклематься после болевого шока. Аргентинца окружили одноклубники, соперники, судьи, врачи: Месси, который не может продолжить игру, — это редкость, ни в одном музее не найти.

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Его переместили за боковую линию, где он продолжил приходить в себя. Зная, как Месси рвется в игру и противится заменам, казалось невероятным, что он так долго лежит на земле и не возвращается на поле. Было видно, что ему невероятно больно — руку упаковали в тугой бинт, Месси несколько минут собирался с мыслями, но все же отказался от идеи продолжить встречу. Нехотя он ушел под трибуны в сопровождении врача, и стало ясно — «Барселону», которая и без того не может похвастать в последнее время отличными результатами, ждет тяжелое время. Если, конечно, не случится чудо, и Месси не вернется спустя несколько дней.

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Однако поверить в это сложно. Вывих локтя, конечно, не разрыв крестов, но приятного в нем мало. Детальное обследование покажет степень серьезности травмы, но даже в самом легком варианте, по статистике, люди выбывают из строя на месяц-полтора. А это значит, что важнейшую неделю, которая началась для каталонцев сегодня, сине-гранатовые, скорее всего, проведут без него — аргентинец пропустит игру с «Интером» в Лиге чемпионов и класико с «Реалом». Головная боль Эрнесто Вальверде на глазах превращается в тяжелую хроническую мигрень.

Футбол
Испания 2018/2019
Тур 10, 28.10.2018, 18:15
Барселона
-Реал-

Потому что зависимость «Барсы» от Месси, о которой известно всем и каждому, в этом сезоне заметна особенно. Ушел Иньеста, теряет форму и стареет Суарес, акклиматизация Малкома и Артура затягивается, Коутинью и Дембеле чередуют яркие и блеклые матчи. Стабилен только Лео, но и его, порой, соперники вяжут по рукам и ногам, и тогда «Барселона» теряет очки. Чтобы вы понимали — с начала сезона в 12 матчах Месси забил 12 голов (39% всех каталонских мячей) и отдал 6 результативных передач. Что делать сине-гранатовым без него — совершенно неясно.

За последние три года у аргентинца не было серьезных травм. Так, по мелочи: то приводящую схватит, то грипп свалит, то переутомление настигнет. Осенью 2016-го он пропустил 23 дня из-за мышечного повреждения, но если вспоминать что-то более существенное, нужно заглянуть в сезон-2015/16, когда Месси заработал разрыв медиальной коллатеральной связки левого колена и выпал из строя почти на два месяца. Тогда за него успешно солировал Неймар. Кто возьмет на себя роль первой скрипки теперь?

Барселона 4:2
Первый тайм: 2:0
Севилья
20.10.2018, 21:45 основной раунд: 9-й тур Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Пабло Мачин
Голы
2′ Филиппе Коутинью (Л. Месси) 7
12′ Лионель Месси (Л. Суарес) 10
63′ Луис Суарес 9
88′ Иван Ракитич 4
17 Пабло Сарабия (Э. Банега) 79′
14 Луис Муриэль (В. Бен Йеддер) 90+1′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Нелсон Семеду 2
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Клеман Лангле 15
Иван Ракитич 4
Серхио Бускетс 5
Филиппе Коутинью 7
67′ Артур 8
Серхи Роберто 20
81′ Луис Суарес 9
Мунир Эль-Хаддади 19
26′ Лионель Месси 10
Усман Дембеле 11
1 Томаш Вацлик 62′
3 Серхи Гомес
6 Даниэл Каррису
16 Гонсалес Хесус Навас
23 Гильерме Арана
17 Пабло Сарабия
9 Виссам Бен Йеддер
10 Эвер Банега
4 Симон Кьер 54′
25 Габриэль Меркадо
12 Андре Силва 78′
14 Луис Муриэль
22 Франко Васкес 69′
7 Роке Меса
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 19
9 Удары в створ 7
5 Угловые 7
9 Фолы 16
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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