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11:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Марсело: Игроки «Реала» с Лопетеги до самой смерти

Защитник «Реала» Марсело выразил поддержку главному тренеру Хулену Лопетеги после поражения команды от «Леванте» (1:2) в матче девятого тура чемпионата Испании.

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Источник: AFP 2018

«Мы провели хороший матч, но мяч не шёл в ворота. Мы нанесли 33 удара по воротам, но забить у нас никак не получалось. Мы не должны впадать в уныние. Нам необходимо снова выигрывать матчи. «Леванте» ничего не создал у наших ворот, но они использовали наши ошибки.

Мы с Лопетеги до самой смерти. Он говорит нам правильные вещи, мы хорошо взаимодействуем. Нужно дать ему работать дальше. Лопетеги нельзя сравнивать с Бенитесом. На нас оказывается давление, мы не боимся, но волнуемся. Мне неприятно, когда мы не побеждаем, — цитирует Марсело Marca.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реал 1:2
Первый тайм: 0:2
Леванте
20.10.2018, 14:00 основной раунд: 9-й тур Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Хулен Лопетеги Лопес Пако
Голы
72′ Марселу (К. Бензема) 12
11 Хосе Луис Моралес (С. Постиго) 6′
9 Марти Сальвадор Рохер 13′
Составы
Тибо Куртуа 25
90+4′ Марселу 12
Серхио Рамос 4
Рафаэль Варан 5
Лука Модрич 10
Каземиру 14
Мариано Диас 7
Лукас Васкес 17
45′ Альваро Одриосола 19
Гарет Бэйл 11
60′ Франсиско Роман Иско 22
Дани Себальос 24
60′ Марко Асенсио 20
Карим Бензема 9
13 Паредес Ойер Оласабаль
4 Робер Пьер
18 Эрик Кабако 53′
23 Давид Ремесейро Хасон 89′
3 Тоньо
10 Энис Барди
24 Хосе Кампанья
11 Хосе Луис Моралес
15 Серхио Постиго 75′
6 Хосе Мануэль Чема
16 Рубен Рочина 67′
5 Шейк Дукуре
9 Марти Сальвадор Рохер 79′
21 Эммануэл Боатенг
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
34 Удары (всего) 6
12 Удары в створ 2
15 Угловые 1
10 Фолы 19
4 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Гильермо Куадра Фернандес (Испания)
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