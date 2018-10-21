Марсело: Игроки «Реала» с Лопетеги до самой смерти

«Мы провели хороший матч, но мяч не шёл в ворота. Мы нанесли 33 удара по воротам, но забить у нас никак не получалось. Мы не должны впадать в уныние. Нам необходимо снова выигрывать матчи. «Леванте» ничего не создал у наших ворот, но они использовали наши ошибки.

Мы с Лопетеги до самой смерти. Он говорит нам правильные вещи, мы хорошо взаимодействуем. Нужно дать ему работать дальше. Лопетеги нельзя сравнивать с Бенитесом. На нас оказывается давление, мы не боимся, но волнуемся. Мне неприятно, когда мы не побеждаем, — цитирует Марсело Marca.