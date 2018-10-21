Марсело: Игроки «Реала» с Лопетеги до самой смерти
Защитник «Реала» Марсело выразил поддержку главному тренеру Хулену Лопетеги после поражения команды от «Леванте» (1:2) в матче девятого тура чемпионата Испании.
Защитник «Реала» Марсело выразил поддержку главному тренеру Хулену Лопетеги после поражения команды от «Леванте» (1:2) в матче девятого тура чемпионата Испании.
«Мы провели хороший матч, но мяч не шёл в ворота. Мы нанесли 33 удара по воротам, но забить у нас никак не получалось. Мы не должны впадать в уныние. Нам необходимо снова выигрывать матчи. «Леванте» ничего не создал у наших ворот, но они использовали наши ошибки.
Мы с Лопетеги до самой смерти. Он говорит нам правильные вещи, мы хорошо взаимодействуем. Нужно дать ему работать дальше. Лопетеги нельзя сравнивать с Бенитесом. На нас оказывается давление, мы не боимся, но волнуемся. Мне неприятно, когда мы не побеждаем, — цитирует Марсело Marca.
|Хулен Лопетеги
|Лопес Пако
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|34
|Удары (всего)
|6
|12
|Удары в створ
|2
|15
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|19
|4
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Гильермо Куадра Фернандес (Испания)