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13:07 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ и «Шахтер» выиграли свои матчи в 25-м туре чемпионата Беларуси

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ничейном столичном дерби футбольного чемпионата Беларуси забито 6 мячей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Борисовский БАТЭ у себя дома одолел «Городею» 3:2, солигорский «Шахтер» на своем поле был сильнее гродненского «Немана» — 1:0, «Витебск» у себя дома разгромил аутсайдера могилевский «Днепр» со счетом 3:0.

Еще в одном матче нигерийский форвард «Динамо» Кехинде Фатаи оформил хет-трик, на что «Минск» ответил дублем украинского полузащитника Владислава Насибулина и голом белорусского нападающего Евгения Шевченко — 3:3.

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