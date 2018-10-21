БАТЭ и «Шахтер» выиграли свои матчи в 25-м туре чемпионата Беларуси

Борисовский БАТЭ у себя дома одолел «Городею» 3:2, солигорский «Шахтер» на своем поле был сильнее гродненского «Немана» — 1:0, «Витебск» у себя дома разгромил аутсайдера могилевский «Днепр» со счетом 3:0.