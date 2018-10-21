Симеоне: Это самый конкурентный сезон в Испании из всех, какие видел
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничейный результат (1:1) в матче девятого тура чемпионата Испании с «Вильярреалом».
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничейный результат (1:1) в матче девятого тура чемпионата Испании с «Вильярреалом».
«Сложный матч с сильным соперником. Мы пытались доминировать в этом матче, насытив центр поля. Нам удалось забить гол, могли отличиться ещё, но на этом стадионе всегда сложно забивать.
Большая плотность в турнирной таблице? Мы следим только за своими результатами. Но должен сказать, что это самый конкурентный сезон в Испании из всех, какие видел", — приводит слова Симеоне Marca.
После девяти туров «Атлетико», набрав 16 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице Примеры. В следующем туре мадридский клуб сыграет с «Реалом Сосьедад». Матч состоится 27 октября.
|Вильярреал
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1:1
Первый тайм: 0:0
|Атлетико
|Хавьер Кальеха
|Диего Симеоне
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|4
|8
|Угловые
|8
|16
|Фолы
|9
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)