Симеоне: Это самый конкурентный сезон в Испании из всех, какие видел

Источник: AP 2018

«Сложный матч с сильным соперником. Мы пытались доминировать в этом матче, насытив центр поля. Нам удалось забить гол, могли отличиться ещё, но на этом стадионе всегда сложно забивать.

Большая плотность в турнирной таблице? Мы следим только за своими результатами. Но должен сказать, что это самый конкурентный сезон в Испании из всех, какие видел", — приводит слова Симеоне Marca.

После девяти туров «Атлетико», набрав 16 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице Примеры. В следующем туре мадридский клуб сыграет с «Реалом Сосьедад». Матч состоится 27 октября.