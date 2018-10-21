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11:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Симеоне: Это самый конкурентный сезон в Испании из всех, какие видел

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничейный результат (1:1) в матче девятого тура чемпионата Испании с «Вильярреалом».

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Источник: AP 2018

«Сложный матч с сильным соперником. Мы пытались доминировать в этом матче, насытив центр поля. Нам удалось забить гол, могли отличиться ещё, но на этом стадионе всегда сложно забивать.

Большая плотность в турнирной таблице? Мы следим только за своими результатами. Но должен сказать, что это самый конкурентный сезон в Испании из всех, какие видел", — приводит слова Симеоне Marca.

После девяти туров «Атлетико», набрав 16 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице Примеры. В следующем туре мадридский клуб сыграет с «Реалом Сосьедад». Матч состоится 27 октября.

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Вильярреал 1:1
Первый тайм: 0:0
Атлетико
20.10.2018, 19:30 основной раунд: 9-й тур Estadio de la Ceramica
Главные тренеры
Хавьер Кальеха Диего Симеоне
Голы
65′ Перес Марио Гаспар (А. Педраса) 2
3 Филипе Луис 51′
Составы
Андрес Серхио Асенхо 1
Перес Марио Гаспар 2
44′ Соберон Альваро Гонсалес 3
Рамиро Фунес Мори 4
Коста Хорда Хауме 11
Пабло Форнальс 8
Мануэль Тригерос 14
Санти Касорла 19
Херард Морено 7
31′ 64′ Мануэль Итурра 20
76′ Карлос Бакка 9
Карл Токо-Экамби 17
68′ 73′ Альфонсо Педраса 16
Сантьяго Касерес 5
13 Ян Облак
20 Хуанфран 28′
21 Люка Эрнандез
24 Хосе Хименес
5 Томас Партей
6 Коке
8 Ньигес Сауль
7 Антуан Гризманн
3 Филипе Луис 77′
2 Диего Годин
14 Родриго Эрнандес 45′
10 Анхель Корреа
9 Никола Калинич 45′
11 Тома Лемар
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 4
8 Угловые 8
16 Фолы 9
Судьи
Главный судья Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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