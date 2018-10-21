5 вопросов, которые вызывает «Барселона» в начале сезона
Травма Месси, странная схема, мутная ситуация с Видалем.
Травма Месси, странная схема, мутная ситуация с Видалем.
Во вчерашнем матче с «Барселоной» случилось худшее, что могло случиться. Лео Месси неудачно упал в борьбе с Франко Васкесом: рука была в неестественном положении, и локоть вывернулся под странным углом. Стадион замер. Врачи разбирались около 10 минут, и только потом, с туго перебинтованной рукой, Месси под овацию грустно ушёл в подтрибунное помещение. Он провёл в игре 17 минут. Этого хватило, чтобы сделать голевой пас на Коутиньо и забить самому.
Вообще, в первые 20 минут матча с «Севильей» зрители на «Камп Ноу» стали свидетелями множества событий. Они увидели трогательное посвящение Монтсеррат Кабалье, которой не стало 6 октября, два гола, забитых после прекрасных тонких передач, удар в штангу в исполнении «Севильи» и травму Месси. В оставшееся время можно было посмотреть, как «Барселона» играет в футбол без Месси. Это вызвало вопрос номер один.
Зависимость от аргентинца редко удаётся проверить в формате А/Б теста. К сожалению, у «Барсы» появилась такая возможность. Тест дал простой результат: команда + Месси = 2:0 с «Севильей» за 20 минут. Команда — Месси = 2:2 с «Севильей» за 70 минут. Вопрос о зависимости закрыт.
На самом деле, эта проблема не сводится к забитым голам и результату матча. После ухода аргентинца обе команды могли забить голов по пять. Окончательный счёт в таком матче — это уже детали. Важнее, что игроки «Барсы» без Лео теряют не только и не столько в голах.
Его часто упрекают в том, что он мало бегает — но при этом Месси знает, когда нужно включиться и резко переместиться из полузащиты в атаку. И он может глубоко вернуться за мячом, когда у полузащитников проблемы с контролем и продвижением.
Говоря о Месси, мы часто забываем о второстепенных качествах, вроде видения поля, умения пасовать под прессингом, умения перевести мяч с фланга на фланг, резко ускорить атаку одним движением. Это мелочи, которые теряются на фоне рекордов голов и вечной борьбы за звание лучшего игрока мира. Так вот, плохие новости: без Месси «Барса» теряет не только голеадора и распасовщика, но ещё и игрока весь набор качеств, о которых вы только что прочитали.
Другими словами, «Барса» теряет качество контроля мяча. Без него владение становится стерильным. Чтобы создать пространство, команде приходится раскрываться и рисковать. С Месси на поле его партнёрам пространство гарантировано, без него пространство приходится создавать как любой другой команде: один в один.
Когда Месси на поле, выпускать одновременно Коутиньо и Дембеле — это риск. «Барса» становится слишком уязвима после потерь. Для
Поэтому решение Вальверде оставлять Дембеле в запасе абсолютно понятно. Так он получает место для ещё одного дисциплинированного игрока в центре поля, а Коутиньо может перевести на его любимую позицию — на левый полуфлангатаки. И всё хорошо, если не считать того, что необходимость покупки Дембеле
После потери Неймара можно было прочитать в СМИ, что ответный трансфер Дембеле — так называемая паническая покупка. Тогда это выглядело спекуляцией на хайпе. Но прошёл уже год. Зачем клубу нужен Дембеле,
Ситуацию, в которой Дембеле играет ключевую роль в команде, можно представить. Но она требует других резкий движений: например, смены съемы. И это приводит к ещё одному вопросу.
Баск — консерватор. Ему нравится схема 4−4−2, которая несёт меньше риска при потере владения. Его «Барселона» в прошлом сезоне показывала свой лучший футбол (и на тот момент лучший футбол в Европе), играя в 4−4−2, которая трансформировалась в 4−3−3 в атакующей фазе за счёт смещения Паулиньо. И тогда, кстати, стало понятно, зачем команде нужен Дембеле.
Трансфер Артуро Видаля намекал на преемственность нового сезона к прошлому. Видаль — идеальная замена Паулиньо, даже усиление по сравнению с бразильцем, потому что он играет в похожем стиле несколько лет подряд на
Чилиец так устал сидеть на скамейке, что уже начал психовать. Да, он извинился, в клубе с ним поговорили, а Вальверде сообщил, что «игрок понял, что навредил себе больше, чем
Возможно, Иван Ракитич знает
Пас низом в борьбу в центр собственной штрафной? Обращайтесь к Нелсону Семеду. Ладно, португалец на самом деле не так уж плох. Он создаёт ширину атаку, может прострелить с фланга — хороший современный крайний защитник. Но почему именно он? В клубе, которые перед каждым сезоном ставит целью выиграть всё, на каждой позиции должны быть особенные игроки. Семеду не казался особенным в прошлом сезоне, не кажется и в этом.
«Барселоне» отчаянно не везло в нескольких матчах на старте сезона. «Барселона», даже когда не добивалась победы, почти во всех матчах не только владела мячом, но и создавала достаточно моментов, чтобы выиграть. «Барселона» — очень сильная команда.
Но вопросы, которые вызывают некоторые решения тренера и руководства, объективны. Сомнения, которые вызывает игра команды без Месси, — обоснованны. «Барселона» претендует на титулы, которые не выиграет просто хорошая команда. Нужно быть идеальной командой, сильнейшей или везучей, чтобы реализовывать все те цели, которые здесь ставят на сезон.
Кирилл Хаит