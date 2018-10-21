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11:42 (мск), источник: Чемпионат.com

5 вопросов, которые вызывает «Барселона» в начале сезона

Травма Месси, странная схема, мутная ситуация с Видалем.

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Источник: AFP 2018

Во вчерашнем матче с «Барселоной» случилось худшее, что могло случиться. Лео Месси неудачно упал в борьбе с Франко Васкесом: рука была в неестественном положении, и локоть вывернулся под странным углом. Стадион замер. Врачи разбирались около 10 минут, и только потом, с туго перебинтованной рукой, Месси под овацию грустно ушёл в подтрибунное помещение. Он провёл в игре 17 минут. Этого хватило, чтобы сделать голевой пас на Коутиньо и забить самому.

Вообще, в первые 20 минут матча с «Севильей» зрители на «Камп Ноу» стали свидетелями множества событий. Они увидели трогательное посвящение Монтсеррат Кабалье, которой не стало 6 октября, два гола, забитых после прекрасных тонких передач, удар в штангу в исполнении «Севильи» и травму Месси. В оставшееся время можно было посмотреть, как «Барселона» играет в футбол без Месси. Это вызвало вопрос номер один.

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Чего стоит «Барселона» без Месси?

Зависимость от аргентинца редко удаётся проверить в формате А/Б теста. К сожалению, у «Барсы» появилась такая возможность. Тест дал простой результат: команда + Месси = 2:0 с «Севильей» за 20 минут. Команда — Месси = 2:2 с «Севильей» за 70 минут. Вопрос о зависимости закрыт.

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На самом деле, эта проблема не сводится к забитым голам и результату матча. После ухода аргентинца обе команды могли забить голов по пять. Окончательный счёт в таком матче — это уже детали. Важнее, что игроки «Барсы» без Лео теряют не только и не столько в голах.

Его часто упрекают в том, что он мало бегает — но при этом Месси знает, когда нужно включиться и резко переместиться из полузащиты в атаку. И он может глубоко вернуться за мячом, когда у полузащитников проблемы с контролем и продвижением.

Говоря о Месси, мы часто забываем о второстепенных качествах, вроде видения поля, умения пасовать под прессингом, умения перевести мяч с фланга на фланг, резко ускорить атаку одним движением. Это мелочи, которые теряются на фоне рекордов голов и вечной борьбы за звание лучшего игрока мира. Так вот, плохие новости: без Месси «Барса» теряет не только голеадора и распасовщика, но ещё и игрока весь набор качеств, о которых вы только что прочитали.

Другими словами, «Барса» теряет качество контроля мяча. Без него владение становится стерильным. Чтобы создать пространство, команде приходится раскрываться и рисковать. С Месси на поле его партнёрам пространство гарантировано, без него пространство приходится создавать как любой другой команде: один в один.

Как совместить Коутиньо и Дембеле?

Когда Месси на поле, выпускать одновременно Коутиньо и Дембеле — это риск. «Барса» становится слишком уязвима после потерь. Для топ-матчей риск чрезмерный. Дембеле всё-таки не полузащитник, а вингер, а Коутиньо слишком часто для центрального полузащитника теряет позицию, чтобы спокойно играть рядом с Бускетсом и Ракитичем. Главное, что они с Дембеле оказываются на одном фланге — и этот фланг действительно становится мишенью для контратак.

Поэтому решение Вальверде оставлять Дембеле в запасе абсолютно понятно. Так он получает место для ещё одного дисциплинированного игрока в центре поля, а Коутиньо может перевести на его любимую позицию — на левый полуфлангатаки. И всё хорошо, если не считать того, что необходимость покупки Дембеле по-прежнему неочевидна.

После потери Неймара можно было прочитать в СМИ, что ответный трансфер Дембеле — так называемая паническая покупка. Тогда это выглядело спекуляцией на хайпе. Но прошёл уже год. Зачем клубу нужен Дембеле, по-прежнему нериторический вопрос. Он, конечно, нужен, хотя бы ради красивых голов в ворота ПСВ в Лиге чемпионов. Но стоит ли это 100 млн? За такие деньги можно купить ключевого игрока, того, кто будет менять игру, а не талантливого запасного.

Ситуацию, в которой Дембеле играет ключевую роль в команде, можно представить. Но она требует других резкий движений: например, смены съемы. И это приводит к ещё одному вопросу.

Почему Вальверде вернулся к 4−3−3?

Баск — консерватор. Ему нравится схема 4−4−2, которая несёт меньше риска при потере владения. Его «Барселона» в прошлом сезоне показывала свой лучший футбол (и на тот момент лучший футбол в Европе), играя в 4−4−2, которая трансформировалась в 4−3−3 в атакующей фазе за счёт смещения Паулиньо. И тогда, кстати, стало понятно, зачем команде нужен Дембеле.

Трансфер Артуро Видаля намекал на преемственность нового сезона к прошлому. Видаль — идеальная замена Паулиньо, даже усиление по сравнению с бразильцем, потому что он играет в похожем стиле несколько лет подряд на топ-уровне. Вместо этого мы увидели возвращение к 4−3−3, которое создавало проблемы, когда Коутиньо и Дембеле играли вместе. «Барселона» эпизодически напоминает лучшую себя образца прошлого сезона, но редко и нестабильно. Результат даёт Месси. Команду нельзя назвать более сбалансированной, чем была у Луиса Энрике в последний год. Ну, а Видаль и вовсе стал проблемой.

Почему не играет Видаль?

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Чилиец так устал сидеть на скамейке, что уже начал психовать. Да, он извинился, в клубе с ним поговорили, а Вальверде сообщил, что «игрок понял, что навредил себе больше, чем кому-то ещё», и это правильно. Но это не объяснение, почему он всё-таки не играет.

Возможно, Иван Ракитич знает какой-то секрет Эрнесто Вальверде. Иначе трудно объяснить, почему хорват, который в свои 30 лет выполняет самую энергозатратную роль в «Барселоне» (страховщик для Бускетса), играет чуть ли не больше всех в составе. Ракитич в порядке, но это не упрёк в его адрес. Скорее, лёгкое недоумение: отсутствие ротации на позиции, где есть два очень сильных игрока, удивляет. Особенно если учесть, что с «Севильей» с первых минут нашлось место Артуру. Особенно если учесть, что Артур был заменён во втором тайме и вместо него вышел не Видаль. Не считая вынужденной замены Месси на Дембеле, Вальверде выпустил Сержи Роберто и Мунира, обоих, когда результат матча не вызывал особых сомнений. То есть каких-то тактических причин для выбора не в пользу Видаля нет. Брать топ-игрока на важную позицию и заниматься его воспитанием, вместо того чтобы давать ему поиграть? Своеобразно.

Что делает в «Барселоне» Семеду?

Пас низом в борьбу в центр собственной штрафной? Обращайтесь к Нелсону Семеду. Ладно, португалец на самом деле не так уж плох. Он создаёт ширину атаку, может прострелить с фланга — хороший современный крайний защитник. Но почему именно он? В клубе, которые перед каждым сезоном ставит целью выиграть всё, на каждой позиции должны быть особенные игроки. Семеду не казался особенным в прошлом сезоне, не кажется и в этом.

Что значат эти вопросы

«Барселоне» отчаянно не везло в нескольких матчах на старте сезона. «Барселона», даже когда не добивалась победы, почти во всех матчах не только владела мячом, но и создавала достаточно моментов, чтобы выиграть. «Барселона» — очень сильная команда.

Но вопросы, которые вызывают некоторые решения тренера и руководства, объективны. Сомнения, которые вызывает игра команды без Месси, — обоснованны. «Барселона» претендует на титулы, которые не выиграет просто хорошая команда. Нужно быть идеальной командой, сильнейшей или везучей, чтобы реализовывать все те цели, которые здесь ставят на сезон.

Кирилл Хаит

Барселона
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