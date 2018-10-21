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10:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист забил со своей половины поля ударом со штрафного

Футболист «Академии Пушкаша» Януш Хегедюш исполнил штрафной со своей половины поля и поразил ворота лидера чемпионата Венгрии «Ференцвароша».

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Хегедюш отличился на 20-й минуте встречи. Мяч перед ударом располагался в пределах центрального круга и на половине поля «Академии Пушкаша». Голкипер «Ференцвароша» не сумел справиться с ударом. Его команда отыграться не сумела. «Ференцварош», таким образом, потерпел первое поражение в чемпионате Венгрии. Лидер турнира одержал семь побед, трижды сыграл вничью и один раз уступил. Для футболистов «Академии Пушкаша» победа стала третьей в турнире.

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