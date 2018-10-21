Футболист забил со своей половины поля ударом со штрафного

Хегедюш отличился на 20-й минуте встречи. Мяч перед ударом располагался в пределах центрального круга и на половине поля «Академии Пушкаша». Голкипер «Ференцвароша» не сумел справиться с ударом. Его команда отыграться не сумела. «Ференцварош», таким образом, потерпел первое поражение в чемпионате Венгрии. Лидер турнира одержал семь побед, трижды сыграл вничью и один раз уступил. Для футболистов «Академии Пушкаша» победа стала третьей в турнире.