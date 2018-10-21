«Кайрат» дома сыграл вничью с «Тоболом» в матче КПЛ

Хозяева поля выставили в стартовом составе одних казахстанцев, однако это не принесло результатов в виде забитых мячей, хотя преимуществом «народная команда» владела. После перерыва на поле появились Адеринсола Эсеола, Андрей Аршавин и Мартон Эппель, но и они не смогли помочь своей команде пробить Дмитро Непогодова, в итоге безголевая ничья — 0:0.