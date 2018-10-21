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15:53 (мск), источник: Sports.kz

«Кайрат» дома сыграл вничью с «Тоболом» в матче КПЛ

В матче 30-го тура Премьер-Лиги алматинский «Кайрат» на своем поле принимал костанайский «Тобол», пишет Sports.kz.

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Хозяева поля выставили в стартовом составе одних казахстанцев, однако это не принесло результатов в виде забитых мячей, хотя преимуществом «народная команда» владела. После перерыва на поле появились Адеринсола Эсеола, Андрей Аршавин и Мартон Эппель, но и они не смогли помочь своей команде пробить Дмитро Непогодова, в итоге безголевая ничья — 0:0.

Таким образом, у «Кайрата» стало 61 очко и он на десять отстает от «Астаны», «Тобол» с 47 баллами в скором будущем оформит «бронзу».

«Кайрат» — «Тобол» 0:0.

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