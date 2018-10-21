«Шахтер» дома проиграл «Актобе» и приблизился к вылету из КПЛ

Эта игра была важной для «горняков», они идут на последней строчке и имеют большие шансы впервые в своей истории оказаться в Первой лиге. В целом карагандинцы не впечатлили, не так должна играть команда, которая хочет сохранить прописку, а вот гости показали себя весьма собрано, хоть и забили только с пенальти усилиями Хорвое Милишевича. 1:0 — победа «Актобе».