«Окжетпес» спустя год вернулся в казахстанскую премьер-лигу
Это случилось после матча с шестью голами.
Это случилось после матча с шестью голами.
Кокшетауский «Окжетпес» спустя год вернулся в казахстанскую
Путевку в КПЛ «Окжетпес» оформил в гостевом матче 31-го тура первой лиги с шымкентским «Кыраном» — 3:3. С протоколом этой игры можно ознакомиться здесь.
C 68 очками «Окжетпес» идет на первом месте и уже точно не опустится ниже второй строчки. Вырвать путевку в КПЛ сегодня может и «Тараз», у которого 63 балла и который в эти минуты играет с «Актобе-Жас».
Напомним, что чемпион и
Добавим, что в прошлом году из КПЛ вылетели как раз «Окжетпес» и «Тараз».