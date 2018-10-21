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15:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Окжетпес» спустя год вернулся в казахстанскую премьер-лигу

Это случилось после матча с шестью голами.

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Кокшетауский «Окжетпес» спустя год вернулся в казахстанскую премьер-лигу, передает корреспондент Vesti.kz.

Путевку в КПЛ «Окжетпес» оформил в гостевом матче 31-го тура первой лиги с шымкентским «Кыраном» — 3:3. С протоколом этой игры можно ознакомиться здесь.

C 68 очками «Окжетпес» идет на первом месте и уже точно не опустится ниже второй строчки. Вырвать путевку в КПЛ сегодня может и «Тараз», у которого 63 балла и который в эти минуты играет с «Актобе-Жас».

Напомним, что чемпион и вице-чемпион первой лиги выходят в КПЛ, где заменяют 11-ю и 12-ю команду, а бронзовый призер играет переходном матч с клубом, ставшим десятым в КЛП.

Добавим, что в прошлом году из КПЛ вылетели как раз «Окжетпес» и «Тараз».

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