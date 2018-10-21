Дубль Аденидже принес «Атырау» волевую победу над «Акжайыком»

Хозяевам была победа нужна больше гостей, хотя и им стило задуматься о вылете из числа сильнейших. В итоге атыраусцы сразу бросились вперед, имели несколько моментов, но пропустили от Малика Мане, однако еще до завершения первой половины сравняли усилиями Бабатунде Аденидже. Сразу после перерыва нигериец оформил дубль и как оказалось позже. принес своей команде победу. 2:1 — верх берет «Атырау».