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15:55 (мск), источник: Sports.kz

Дубль Аденидже принес «Атырау» волевую победу над «Акжайыком»

В матче 30-го тура Премьер-Лиги «Атырау» принимал на своем поле уральский «Акжайык», пишет Sports.kz.

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Хозяевам была победа нужна больше гостей, хотя и им стило задуматься о вылете из числа сильнейших. В итоге атыраусцы сразу бросились вперед, имели несколько моментов, но пропустили от Малика Мане, однако еще до завершения первой половины сравняли усилиями Бабатунде Аденидже. Сразу после перерыва нигериец оформил дубль и как оказалось позже. принес своей команде победу. 2:1 — верх берет «Атырау».

Теперь у «Атырау» 32 очка и он продолжает борьбу за выживание, у «Акжайыка» на два балла меньше.

«Атырау» — «Акжайык» 2:1 (1:1).

Голы: Мане 60 (0:1), Аденидже 39 (1:1), Аденидже 57 (2:1).

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