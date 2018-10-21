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15:57 (мск), источник: Sports.kz

«Иртыш» проиграл дома «Кайсару» и снова оказался в зоне вылета из КПЛ

В матче 30-го тура Премьер-Лиги павлодарский «Иртыш» принимал кызылординский «Кайсар», пишет Sports.kz.

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Источник: Sports.kz

Обе команды пока еще находятся в зоне вылета, но после этой игры «волки» чувствовать себя будут явно получше, ведь они победили благодаря единственному голу Александра Марочкина в первом тайме. «Иртыш» же ничего особо не показал, странные действия хозяев, хотя, если учесть постоянные проблемы в руководстве, то все вполне объяснимо.

Теперь у «Кайсара» 36 очков и он в середине турнирной таблицы КПЛ, а «Иртыш» с 29 баллами на вылете.

«Иртыш» — «Кайсар» 0:1 (0:1).

Гол: Марочкин 20 (0:1).

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