«Иртыш» проиграл дома «Кайсару» и снова оказался в зоне вылета из КПЛ

Обе команды пока еще находятся в зоне вылета, но после этой игры «волки» чувствовать себя будут явно получше, ведь они победили благодаря единственному голу Александра Марочкина в первом тайме. «Иртыш» же ничего особо не показал, странные действия хозяев, хотя, если учесть постоянные проблемы в руководстве, то все вполне объяснимо.