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15:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Класико впервые за 11 лет пройдет без Месси и Роналду

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси не сможет принять участие в матче против мадридского «Реала» 28 октября. Об этом сообщается на официальном сайте «Барселоны».

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Источник: AFP 2018
Футбол
Испания 2018/2019
Тур 10, 28.10.2018, 18:15
Барселона
-Реал-

Аргентинец получил травму руки в матче чемпионата Испании против «Севильи». Врачи клуба подтвердили, что у Месси перелом лучевой кости и прогнозируют возвращение форварда на поле через три недели.

Таким образом, Месси пропустит минимум шесть матчей «Барселоны», в том числе встречу с «Реалом», известную как «Эль-Класико».

Матч «Барселоны» и «Реала» впервые за 11 лет пройдет без Месси и португальца Криштиану Роналду. Последний летом 2018-го присоединился к туринскому «Ювентусу».

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