Класико впервые за 11 лет пройдет без Месси и Роналду

Источник: AFP 2018

Футбол Испания 2018/2019 Тур 10, 28.10.2018, 18:15 Барселона - Реал -

Аргентинец получил травму руки в матче чемпионата Испании против «Севильи». Врачи клуба подтвердили, что у Месси перелом лучевой кости и прогнозируют возвращение форварда на поле через три недели.

Таким образом, Месси пропустит минимум шесть матчей «Барселоны», в том числе встречу с «Реалом», известную как «Эль-Класико».