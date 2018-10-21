«Лацио» обыграл «Парму», хет-трик Иличича помог «Аталанте» разгромить «Кьево»
В матче 9-го тура чемпионата Италии «Парма» принимала на своём поле «Лацио».
В матче 9-го тура чемпионата Италии «Парма» принимала на своём поле «Лацио».
Встреча проходила на стадионе «Эннио Тардини» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
В составе римской команды точными ударами отметились форвард Чиро Иммобиле, который реализовал пенальти, и полузащитник Хоакин Корреа. Голы были забиты на 81-й и четвёртой компенсированной минуте соответственно. Таким образом, «Парма» прервала серию из двух подряд побед в Серии А.
В другом матче тура «Аталанта» на выезде разгромила «Кьево» со счётом 5:1. В составе команды из Бергамо
В ещё одной встрече игрового дня «Болонья» сыграла вничью с «Торино» (2:2), уступая в ходе матча со счётом 0:2.