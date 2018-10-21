Вслед за «Окжетпесом» в казахстанскую премьер-лигу вернулся «Тараз»
Футболисты «Тараза» разгромили «Актобе-Жас» в домашнем матче 31-го тура первой лиги и обеспечили себе прямой выход в
Футболисты «Тараза» разгромили «Актобе-Жас» в домашнем матче 31-го тура первой лиги и обеспечили себе прямой выход в
Игра завершилась со счетом 4:0. Авторами голов у победителей стали украинский форвард Константин Дудченко (31-я минута), Максат Амирханов (66-я), Абзал Тайбау (86-я) и Айдос Таттыбаев (93-я).
С 66 очками «Тараз» идет вторым за два тура до финиша первой лиги. Занимающий третье место «Кыран» имеет в своем активе 59 баллов и уже точно не догонит клуб из Жамбылской области.
За несколько часов до «Тараза» место в КПЛ-2019 обеспечил себе «Окжетпес», который с 68 очками возглавляет таблицу первой лиги. В следующем туре 27 октября эти команды встретятся друг с другом.
Напомним, что чемпион и
Добавим, что в прошлом году из КПЛ вылетели как раз «Окжетпес» и «Тараз».