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18:24 (мск), источник: Vesti.kz

Вслед за «Окжетпесом» в казахстанскую премьер-лигу вернулся «Тараз»

Футболисты «Тараза» разгромили «Актобе-Жас» в домашнем матче 31-го тура первой лиги и обеспечили себе прямой выход в премьер-лигу, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра завершилась со счетом 4:0. Авторами голов у победителей стали украинский форвард Константин Дудченко (31-я минута), Максат Амирханов (66-я), Абзал Тайбау (86-я) и Айдос Таттыбаев (93-я).

С 66 очками «Тараз» идет вторым за два тура до финиша первой лиги. Занимающий третье место «Кыран» имеет в своем активе 59 баллов и уже точно не догонит клуб из Жамбылской области.

За несколько часов до «Тараза» место в КПЛ-2019 обеспечил себе «Окжетпес», который с 68 очками возглавляет таблицу первой лиги. В следующем туре 27 октября эти команды встретятся друг с другом.

Напомним, что чемпион и вице-чемпион первой лиги выходят в КПЛ, где заменяют 11-ю и 12-ю команду, а бронзовый призер играет переходной матч с клубом, ставшим десятым в КЛП.

Добавим, что в прошлом году из КПЛ вылетели как раз «Окжетпес» и «Тараз».

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