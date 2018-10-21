Футболисты «Торпедо-БелАЗа» разгромили на выезде «Слуцк» в чемпионате Беларуси
21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» поднялись на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» поднялись на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня автозаводцы разгромили «Слуцк» в гостевом матче 25-го тура со счетом 3:0. В первом тайме отличился Дмитрий Юсов, а после перерыва еще по голу забили Андрей Хачатурян и Александр Котляров.
Еще в одном сегодняшнем матче «Смолевичи» проиграли «Ислочи» 0:1.
Позже брестское «Динамо» примет на своем поле минское «Торпедо».
Результаты других игр: БАТЭ — «Городея» — 3:2, «Шахтер» (Солигорск) — «Неман» (Гродно) — 1:0, «Витебск» — «Днепр» (Могилев) — 3:0, «Минск» — «Динамо» (Минск) — 3:3. Завершится тур 22 октября матчем «Луч» (Минск) — «Гомель».
Турнирное положение:
1. БАТЭ — 60 очков (24 матча),
2. «Шахтер» — 51, (24),
3. «Витебск» — 50 (24),
4. «Динамо» (Минск) — 49 (24),
5. «Торпедо-БелАз» — 43 (24),
6. «Динамо» (Брест) — 41 (23),
7. «Неман» — 38 (25),
8. «Слуцк» — 36 (24),
9. «Ислочь» — 27 (25),
10. «Гомель» — 26 (24),
11. «Минск» — 24 (25),
12. «Городея» — 22 (25),
13. «Смолевичи» — 21 (25),
14. «Торпедо» — 18 (24),
15. «Луч» — 17 (24),
16. «Днепр» — 13 (25).