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18:36 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Торпедо-БелАЗа» разгромили на выезде «Слуцк» в чемпионате Беларуси

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» поднялись на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Сегодня автозаводцы разгромили «Слуцк» в гостевом матче 25-го тура со счетом 3:0. В первом тайме отличился Дмитрий Юсов, а после перерыва еще по голу забили Андрей Хачатурян и Александр Котляров.

Еще в одном сегодняшнем матче «Смолевичи» проиграли «Ислочи» 0:1.

Позже брестское «Динамо» примет на своем поле минское «Торпедо».

Результаты других игр: БАТЭ — «Городея» — 3:2, «Шахтер» (Солигорск) — «Неман» (Гродно) — 1:0, «Витебск» — «Днепр» (Могилев) — 3:0, «Минск» — «Динамо» (Минск) — 3:3. Завершится тур 22 октября матчем «Луч» (Минск) — «Гомель».

Турнирное положение:

1. БАТЭ — 60 очков (24 матча),

2. «Шахтер» — 51, (24),

3. «Витебск» — 50 (24),

4. «Динамо» (Минск) — 49 (24),

5. «Торпедо-БелАз» — 43 (24),

6. «Динамо» (Брест) — 41 (23),

7. «Неман» — 38 (25),

8. «Слуцк» — 36 (24),

9. «Ислочь» — 27 (25),

10. «Гомель» — 26 (24),

11. «Минск» — 24 (25),

12. «Городея» — 22 (25),

13. «Смолевичи» — 21 (25),

14. «Торпедо» — 18 (24),

15. «Луч» — 17 (24),

16. «Днепр» — 13 (25).

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