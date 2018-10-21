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20:21 (мск), источник: Р-Спорт

«Эвертон» обыграл «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Футболисты «Эвертона» обыграли «Кристал Пэлас» в матче 9-го тура английской премьер-лиги.

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Встреча, прошедшая на поле «Эвертона», завершилась со счетом 2:0. Голы забили Доминик Кэлверт-Льюин (87-я минута) и Дженк Тосун (89). У гостей на 60-й минуте пенальти не реализовал Лука Миливоевич.

«Эвертон» (15 очков) поднялся на 8-е место в таблице, «Кристал Пэлас» (7) опустился на 15-е.

Эвертон 2:0
Первый тайм: 0:0
Кристал Пэлас
21.10.2018, 18:00 основной раунд: 9-й тур Goodison Park
Главные тренеры
Силва Марку Рой Ходжсон
Голы
87′ Доминик Калверт-Льюин (А. Лукман) 29
89′ Тосун Дженк (М. Кин) 14
Нереализованные пенальти
4 Л. Миливоевич 60′
Составы
Джордан Пикфорд 1
Майкл Кин 4
Курт Зума 5
Люка Динь 12
80′ Шеймус Коулман 23
Гильфи Сигурдссон 10
29′ Идрисса Гей 17
Ришарлисон 30
82′ Андре Гомеш 8
Доминик Калверт-Льюин 29
82′ Тео Уолкотт 11
Адемола Лукман 31
67′ Анисиу Калдейра Бернард 20
Тосун Дженк 14
13 Уэйн Хеннесси
3 Патрик ван Анхолт
5 Джеймс Томкинс
12 Мамаду Сако
15 Джеффри Шлупп
29 Аарон Ван-Биссака
4 Лука Миливоевич 51′
8 Шейку Куяте
10 Эндрос Таунсенд
11 Вильфрид Заа
18 Джеймс Макартур 89′
21 Коннор Уикхэм
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 3
10 Угловые 5
13 Фолы 17
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
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