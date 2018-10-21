«Эвертон» обыграл «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Футболисты «Эвертона» обыграли «Кристал Пэлас» в матче 9-го тура английской
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Футболисты «Эвертона» обыграли «Кристал Пэлас» в матче 9-го тура английской
Встреча, прошедшая на поле «Эвертона», завершилась со счетом 2:0. Голы забили Доминик
«Эвертон» (15 очков) поднялся на 8-е место в таблице, «Кристал Пэлас» (7) опустился на 15-е.
|Эвертон
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2:0
Первый тайм: 0:0
|Кристал Пэлас
|Силва Марку
|Рой Ходжсон
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|3
|10
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Энтони Тэйлор (Англия)