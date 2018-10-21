«Эвертон» обыграл «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии

Встреча, прошедшая на поле «Эвертона», завершилась со счетом 2:0. Голы забили Доминик Кэлверт-Льюин (87-я минута) и Дженк Тосун (89). У гостей на 60-й минуте пенальти не реализовал Лука Миливоевич.