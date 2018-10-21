«Реал» близок к тому, чтобы уволить Лопетеги

Напомним, что в матче прошлого тура чемпионата Испании «Реал» на своём поле проиграл «Леванте» со счётом 1:2, продлив до пяти встречи серию без побед во всех турнирах. Ранее подопечные Хулена Лопетеги не могли одержать победу во встречах с «Севильей» (0:3), «Атлетико» (0:0), ЦСКА (0:1) и «Алавесом» (0:1).