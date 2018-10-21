«Реал» близок к тому, чтобы уволить Лопетеги

Напомним, что в матче прошлого тура чемпионата Испании «Реал» на своём поле проиграл «Леванте» со счётом 1:2, продлив до пяти встречи серию без побед во всех турнирах. Ранее подопечные Хулена Лопетеги не могли одержать победу во встречах с «Севильей» (0:3), «Атлетико» (0:0), ЦСКА (0:1) и «Алавесом» (0:1).
Напомним, «Реал» является соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов. В матче 3-го тура мадридцы примут на своём поле «Викторию Пльзень». Встреча пройдёт 23 октября.
Лопетеги возглавил «Реал» летом после того, как оставил пост главного тренера сборной Испании перед началом чемпионата мира 2018 года. Хулен сменил на посту наставника «сливочных» Зинедина Зидана.