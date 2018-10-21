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21:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» близок к тому, чтобы уволить Лопетеги

Руководство мадридского «Реала» близко к тому, чтобы принять решение об увольнении главного тренера Хулена Лопетеги в связи с неудачными выступлениями команды, сообщает Sky Sports со ссылкой на свой источник.

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Источник: Reuters

Напомним, что в матче прошлого тура чемпионата Испании «Реал» на своём поле проиграл «Леванте» со счётом 1:2, продлив до пяти встречи серию без побед во всех турнирах. Ранее подопечные Хулена Лопетеги не могли одержать победу во встречах с «Севильей» (0:3), «Атлетико» (0:0), ЦСКА (0:1) и «Алавесом» (0:1).

Напомним, «Реал» является соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов. В матче 3-го тура мадридцы примут на своём поле «Викторию Пльзень». Встреча пройдёт 23 октября.

Лопетеги возглавил «Реал» летом после того, как оставил пост главного тренера сборной Испании перед началом чемпионата мира 2018 года. Хулен сменил на посту наставника «сливочных» Зинедина Зидана.

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