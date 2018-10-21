«Интер» — «Милан»: стали известны стартовые составы
«Интер» и «Милан» объявили составы на матч 9-го чемпионата Италии.
«Интер» и «Милан» объявили составы на матч 9-го чемпионата Италии.
С первых минут встречу начнет нападающий «нерадзурри» Мауро Икарди и форвард «россонери» Гонсало Игуаин.
Состав «Интера»: Ханданович, Врсалько, Де Врей, Шкриньяр, Асамоа, Весино, Брозович, Политано, Наингголан, Перишич, Икарди.
Состав «Милана»: Доннарумма, Калабриа, Мусаккио, Романьоли, Родригез, Кессье, Биглиа, Бонавентура, Сусо, Игуаин, Чалханоглу.