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21:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Интер» — «Милан»: стали известны стартовые составы

«Интер» и «Милан» объявили составы на матч 9-го чемпионата Италии.

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С первых минут встречу начнет нападающий «нерадзурри» Мауро Икарди и форвард «россонери» Гонсало Игуаин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Состав «Интера»: Ханданович, Врсалько, Де Врей, Шкриньяр, Асамоа, Весино, Брозович, Политано, Наингголан, Перишич, Икарди.

Состав «Милана»: Доннарумма, Калабриа, Мусаккио, Романьоли, Родригез, Кессье, Биглиа, Бонавентура, Сусо, Игуаин, Чалханоглу.

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