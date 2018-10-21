Соперник «Зенита» в ЛЕ «Копенгаген» одолел «Вайле» в чемпионате Дании
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Футболисты «Копенгагена» одержали волевую победу над «Вайле» в выездном матче 13-го тура чемпионата Дании.
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Футболисты «Копенгагена» одержали волевую победу над «Вайле» в выездном матче 13-го тура чемпионата Дании.
Игра, прошедшая в воскресенье в Вайле, закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили
После 13 туров «Копенгаген», набравший 28 очков, делит с «Миттьюлланном»
«Копенгаген» является соперником петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы. Первый матч команд из квартета C прошел 20 сентября в Дании завершился со счетом 1:1, ответная игра состоится 29 ноября в