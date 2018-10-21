Соперник «Зенита» в ЛЕ «Копенгаген» одолел «Вайле» в чемпионате Дании

Игра, прошедшая в воскресенье в Вайле, закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили экс-нападающий московского «Локомотива» Дам Н’Дой (72-я минута), Роберт Сков (74) и Пиерос Сотириу (90). Автором гола у хозяев стал Имед Лоуати (34).

После 13 туров «Копенгаген», набравший 28 очков, делит с «Миттьюлланном» первое-второе места в чемпионате Дании.