СМИ: Ярмоленко может пропустить остаток сезона

Как утверждает портал Goal, 28-летний украинец повредил лодыжку и выбыл как минимум на полгода.

Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» 11 июля 2018 года за 22 миллиона фунтов стерлингов. В текущем сезоне он провел 10 матчей за лондонский клуб и забил 2 гола.