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22:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Ярмоленко может пропустить остаток сезона

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко получил серьезную травму в матче 9-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (0:1).

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Как утверждает портал Goal, 28-летний украинец повредил лодыжку и выбыл как минимум на полгода.

Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» 11 июля 2018 года за 22 миллиона фунтов стерлингов. В текущем сезоне он провел 10 матчей за лондонский клуб и забил 2 гола.

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