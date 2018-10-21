СМИ: Ярмоленко может пропустить остаток сезона
Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко получил серьезную травму в матче 9-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (0:1).
Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко получил серьезную травму в матче 9-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (0:1).
Как утверждает портал Goal, 28-летний украинец повредил лодыжку и выбыл как минимум на полгода.
Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» 11 июля 2018 года за 22 миллиона фунтов стерлингов. В текущем сезоне он провел 10 матчей за лондонский клуб и забил 2 гола.