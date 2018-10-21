Казахстанец помог своему клубу одержать крупную победу в матче чемпионата Голландии

Игра девятого тура чемпионата Голландии завершилась со счетом 4:1. Причем, победа «Хераклеса» получилась волевой. На мяч Мимуна Махи на 14-й минуте хозяева ответили дублями Адриана Дальмау (25-я и 46 минуты) и Брандлея Кюваса (78-я и 92-я).

В прошедшем матче Меркель вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут, отметившись одной голевой передачей. Всего в Эредевизие он провел уже девять игр и записал в свой актив два ассиста.

C 19 очками «Хераклес» располагается на четвертой строчке, а «Гронинген» с четырьмя баллами занимает последнее, 18-е, место в таблице. В следующем туре команда Меркеля в ночь на 28 октября сыграет в гостях с идущим 14-м «Зволле» — матч начнется в 00:45 по времени Астаны.

Напомним, о переходе Меркеля «Хераклес» объявил в конце июля. Его контракт рассчитан на один год и предусматривает возможность продления на еще один сезон. До этого в карьере хавбека были австрийская «Адмира Ваккер», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе», «Дженоа» и «Милан», английский «Уотфорд» и швейцарский «Грассхопперс».

26-летний Меркель родился в Алматы, но еще в раннем детстве вместе с семьей эмигрировал в Германию. На юношеском и молодежном уровнях полузащитник выступал за немецкие сборные, а в 2015 году провел единственный матч за сборную Казахстана, выйдя на замену в гостевом матче квалификации Евро-2016 с Исландией (0:0).