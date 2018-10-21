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22:07 (мск), источник: Р-Спорт

Мёнхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Майнц» благодаря хет-трику Хофманна

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) разгромила «Майнц» в матче восьмого тура чемпионата Германии по футболу.

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Встреча, прошедшая на поле «Боруссии», завершилась со счетом 4:0. Хет-трик оформил Йонас Хофманн (21-я, 53-я, 63-я минуты), также отличился Торган Азар (58).

Боруссия М 4:0
Первый тайм: 1:0
Майнц
21.10.2018, 19:00 основной раунд: 8-й тур Stadion im Borussia-Park
Главные тренеры
Дитер Хеккинг Сандро Шварц
Голы
21′ Йонас Хофманн (Т. Азар) 23
53′ Йонас Хофманн (Т. Азар) 23
58′ Торган Азар (А. Плеа) 10
63′ Йонас Хофманн (Ф. Нойхаус) 23
Составы
Янн Зоммер 1
Оскар Вендт 17
Маттиас Гинтер 28
Нико Эльведи 30
Тобиас Штробль 5
Йонас Хофманн 23
Торган Азар 10
Алассан Плеа 14
81′ Михаэль Ланг 3
Тони Янчке 24
70′ Флориан Нойхаус 32
Денис Закария 8
66′ Ларс Штиндль 13
Ибраима Траоре 16
22 Флориан Мюллер
3 Аарон Кариколь 65′
16 Штефан Белль
18 Даниэль Брозински
19 Мусса Ниакате
25 Жан-Филипп Гбамен
5 Жан-Пол Боэтиус 31′
9 Жан-Филипп Матета
14 Пьер Кунде 59′
6 Данни Латца
29 Джонатан Буркхардт 59′
8 Левин Озтунали
34 Боте Баку 77′
23 Филлипп Мвене
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 14
8 Удары в створ 4
4 Угловые 6
4 Фолы 11
1 Офсайды 1
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Главный судья Зерен Шторкс (Германия)
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