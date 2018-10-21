Мёнхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Майнц» благодаря хет-трику Хофманна
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) разгромила «Майнц» в матче восьмого тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) разгромила «Майнц» в матче восьмого тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, прошедшая на поле «Боруссии», завершилась со счетом 4:0.
|Боруссия М
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4:0
Первый тайм: 1:0
|Майнц
|Дитер Хеккинг
|Сандро Шварц
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|14
|8
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|6
|4
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Зерен Шторкс (Германия)