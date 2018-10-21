В Испании назвали фаворита на пост наставника «Реала» в случае ухода Лопетеги

По информации издания, Лопетеги может быть уволен ещё до матча группового этапа Лиги чемпионов с «Викторией Пльзень», который состоится во вторник, 23 октября. О назначении на пост главного тренера «Реала» Солари может быть объявлено уже в ближайшее время. Отмечается, что если это произойдёт, то Сантьяго, скорее всего, подпишет соглашение до конца этого сезона.