В Испании назвали фаворита на пост наставника «Реала» в случае ухода Лопетеги

По информации издания, Лопетеги может быть уволен ещё до матча группового этапа Лиги чемпионов с «Викторией Пльзень», который состоится во вторник, 23 октября. О назначении на пост главного тренера «Реала» Солари может быть объявлено уже в ближайшее время. Отмечается, что если это произойдёт, то Сантьяго, скорее всего, подпишет соглашение до конца этого сезона.
В настоящий момент Солари является главным тренером резервной команды «галактикос», «Реал Мадрид Кастилья». 42-летний специалист возглавил команду в 2016 году, придя на смену Зинедину Зидану. Напомним, что Зидан тогда пошёл на повышение, став главным тренером основной команды «Реала», с которой он в дальнейшем три раза подряд выиграл Лигу чемпионов.
Лопетеги возглавил «Реал» летом после того, как оставил пост главного тренера сборной Испании перед началом чемпионата мира 2018 года. Хулен сменил на посту наставника «сливочных» Зидана.