«Интер» Спаллетти выиграл седьмой матч подряд. Теперь и в дерби у «Милана»

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Сезон у Лучано Спаллетти в «Интере» стартовал не супер. Мягко говоря. Только одна победа в четырех первых матчах — к игре ЛЧ с «Тоттенхэмом» экс-тренер «Зенита» подошел не в лучшем настроении. А дальше «шпоры» вели дело к очередной неудаче «Интера», но «нерадзурри» умудрились забить дважды в концовке. В итоге выиграли 2:1, а дальше — еще пяток побед подряд оформили. Так что теперь у «Интера» все в порядке. Как и у Спаллетти.

У «Милана» до рубки на «Сан-Сиро» было три победы подряд. Тоже неплохо. Гаттузо пытается сконструировать «миланскую «Барселону» — получается так себе, но идея смелая. Как и доверять Доннарумме — голкиперу талантливому, статусному, но категорически нестабильному.

На миланское дерби Спаллетти выставил следующих товарищей. Наинголан быстро стал хедлайнером атак «Интера». Правда, против «Милана» он отыграл совсем недолго…

На 30-й минуте Наинголлан ушел с поля. Вынужденно — у бельгийца травма голеностопа.

Другие футболисты из Милана отыграли первые 45 минут. И даже дважды забили — но голы Икарди и Мусаккио судья отменил. Легальные атаки тоже были неплохими — особенно у «Интера». Например, Весино попал в штангу, а вот Игуаин получал мяч категорически редко. В общем, у «Милана» были огромные проблемы с атакующими идеями, «Интер» же играл прямолинейно (кроссы, борьба, реакция на отскоки), но в разы перспективнее.

После перерыва стало грустновато. Команды максимизировали стыки, а вот моменты почти исчезли с «Сан-Сиро». Спалетти вмонитировал в игру Бальде и Кандреву, но полноценные шансы итальянским командам все равно давались с гигантским трудом. Зато в концовке Икарди отыскал гол после рутинного кросса Весино. Мусаккио провалился позиционно, Донарумма просто провалился, и капитан «Интера» принес команде важнейшую победу. Седьмую подряд.

Икарди вообще стал лишь вторым в истории человеком, который забил аж в пяти миланских дерби подряд. До этого так крут был только бразильский форвард «Милана» Амарилдо в 60-х годах.