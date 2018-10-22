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00:12 (мск), источник: Sport24

«Интер» Спаллетти выиграл седьмой матч подряд. Теперь и в дерби у «Милана»

На 92-й минуте победный гол обеспечил Мауро Икарди.

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Источник: Reuters

Сезон у Лучано Спаллетти в «Интере» стартовал не супер. Мягко говоря. Только одна победа в четырех первых матчах — к игре ЛЧ с «Тоттенхэмом» экс-тренер «Зенита» подошел не в лучшем настроении. А дальше «шпоры» вели дело к очередной неудаче «Интера», но «нерадзурри» умудрились забить дважды в концовке. В итоге выиграли 2:1, а дальше — еще пяток побед подряд оформили. Так что теперь у «Интера» все в порядке. Как и у Спаллетти.

У «Милана» до рубки на «Сан-Сиро» было три победы подряд. Тоже неплохо. Гаттузо пытается сконструировать «миланскую «Барселону» — получается так себе, но идея смелая. Как и доверять Доннарумме — голкиперу талантливому, статусному, но категорически нестабильному.

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На миланское дерби Спаллетти выставил следующих товарищей. Наинголан быстро стал хедлайнером атак «Интера». Правда, против «Милана» он отыграл совсем недолго…

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На 30-й минуте Наинголлан ушел с поля. Вынужденно — у бельгийца травма голеностопа.

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Другие футболисты из Милана отыграли первые 45 минут. И даже дважды забили — но голы Икарди и Мусаккио судья отменил. Легальные атаки тоже были неплохими — особенно у «Интера». Например, Весино попал в штангу, а вот Игуаин получал мяч категорически редко. В общем, у «Милана» были огромные проблемы с атакующими идеями, «Интер» же играл прямолинейно (кроссы, борьба, реакция на отскоки), но в разы перспективнее.

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После перерыва стало грустновато. Команды максимизировали стыки, а вот моменты почти исчезли с «Сан-Сиро». Спалетти вмонитировал в игру Бальде и Кандреву, но полноценные шансы итальянским командам все равно давались с гигантским трудом. Зато в концовке Икарди отыскал гол после рутинного кросса Весино. Мусаккио провалился позиционно, Донарумма просто провалился, и капитан «Интера» принес команде важнейшую победу. Седьмую подряд.

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Икарди вообще стал лишь вторым в истории человеком, который забил аж в пяти миланских дерби подряд. До этого так крут был только бразильский форвард «Милана» Амарилдо в 60-х годах.

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«Милан» после поражения лишь 12-й. «Интер» Спаллетти — 3-й, в двух очках от «Наполи» и в шести — от «Ювентуса».

Интер 1:0
Первый тайм: 0:0
Милан
21.10.2018, 21:30 основной раунд: 9-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Лучано Спаллетти Дженнаро Гаттузо
Голы
90+2′ Мауро Икарди (М. Весино) 9
Составы
Самир Ханданович 1
Шиме Врсалько 2
Квадво Асамоа 18
Стефан де Фрай 6
Милан Шкриньяр 37
Мауро Икарди 9
Матиас Весино 8
Марсело Брозович 77
75′ 82′ Маттео Политано 16
Антонио Кандрева 87
70′ Иван Перишич 44
90+4′ Кейта Бальде 11
30′ Раджа Наингголан 14
Борха Валеро 20
99 Джанлуиджи Доннарумма
68 Рикардо Родригес
13 Алессио Романьоли
22 Матео Пабло Музаккьо
5 Джакомо Бонавентура
9 Гонсало Игуаин
8 Хесус Хоакин Сусо 61′
21 Лукас Билья 20′
2 Давиде Калабрия 90′ 45+2′
20 Иньяцио Абате
79 Франк Кессье 84′
14 Темуе Бакайоко 90+1′
10 Хакан Чалханоглу 74′ 44′
63 Патрик Кутроне
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 15
4 Удары в створ 1
9 Угловые 4
13 Фолы 7
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марко Гвида (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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