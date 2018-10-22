«Интер» Спаллетти выиграл седьмой матч подряд. Теперь и в дерби у «Милана»
На 92-й минуте победный гол обеспечил Мауро Икарди.
На 92-й минуте победный гол обеспечил Мауро Икарди.
Сезон у Лучано Спаллетти в «Интере» стартовал не супер. Мягко говоря. Только одна победа в четырех первых матчах — к игре ЛЧ с «Тоттенхэмом»
У «Милана» до рубки на «Сан-Сиро» было три победы подряд. Тоже неплохо. Гаттузо пытается сконструировать «миланскую «Барселону» — получается так себе, но идея смелая. Как и доверять Доннарумме — голкиперу талантливому, статусному, но категорически нестабильному.
На миланское дерби Спаллетти выставил следующих товарищей. Наинголан быстро стал хедлайнером атак «Интера». Правда, против «Милана» он отыграл совсем недолго…
На 30-й минуте Наинголлан ушел с поля. Вынужденно — у бельгийца травма голеностопа.
Другие футболисты из Милана отыграли первые 45 минут. И даже дважды забили — но голы Икарди и Мусаккио судья отменил. Легальные атаки тоже были неплохими — особенно у «Интера». Например, Весино попал в штангу, а вот Игуаин получал мяч категорически редко. В общем, у «Милана» были огромные проблемы с атакующими идеями, «Интер» же играл прямолинейно (кроссы, борьба, реакция на отскоки), но в разы перспективнее.
После перерыва стало грустновато. Команды максимизировали стыки, а вот моменты почти исчезли с «Сан-Сиро». Спалетти вмонитировал в игру Бальде и Кандреву, но полноценные шансы итальянским командам все равно давались с гигантским трудом. Зато в концовке Икарди отыскал гол после рутинного кросса Весино. Мусаккио провалился позиционно, Донарумма просто провалился, и капитан «Интера» принес команде важнейшую победу. Седьмую подряд.
Икарди вообще стал лишь вторым в истории человеком, который забил аж в пяти миланских дерби подряд. До этого так крут был только бразильский форвард «Милана» Амарилдо в 60-х годах.
«Милан» после поражения лишь 12-й. «Интер» Спаллетти — 3-й, в двух очках от «Наполи» и в шести — от «Ювентуса».
|Лучано Спаллетти
|Дженнаро Гаттузо
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|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|1
|9
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марко Гвида (Италия)