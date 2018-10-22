Дубль Руни помог «Ди-Си Юнайтед» обыграть «Нью-Йорк Сити»

Источник: AP 2018

Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Ауди Филд» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Юнайтед» мячи забили полузащитник Лусиано Акоста и нападающий Уэйн Руни, оформивший дубль. Автором единственного гола «Сити» стал форвард Давид Вилья.