Дубль Руни помог «Ди-Си Юнайтед» обыграть «Нью-Йорк Сити»
«Ди-Си Юнайтед» одержал победу в матче регулярного чемпионата MLS с «Нью-Йорк Сити».
«Ди-Си Юнайтед» одержал победу в матче регулярного чемпионата MLS с «Нью-Йорк Сити».
Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Ауди Филд» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
В составе «Юнайтед» мячи забили полузащитник Лусиано Акоста и нападающий Уэйн Руни, оформивший дубль. Автором единственного гола «Сити» стал форвард Давид Вилья.
В других матчах регулярного чемпионата «Атланта Юнайтед» на своём поле обыграла «Чикаго Файр» (2:1), «Нью-Йорк Ред Буллз» в гостях победил «Филадельфию Юнион» (1:0), «Орландо Сити» дома взял верх над «Коламбус Крю» (2:1), «Торонто» на выезде потерпел поражение от «Монреаль Импэкт» (0:2).