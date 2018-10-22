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01:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Руни помог «Ди-Си Юнайтед» обыграть «Нью-Йорк Сити»

«Ди-Си Юнайтед» одержал победу в матче регулярного чемпионата MLS с «Нью-Йорк Сити».

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Источник: AP 2018

Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Ауди Филд» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Юнайтед» мячи забили полузащитник Лусиано Акоста и нападающий Уэйн Руни, оформивший дубль. Автором единственного гола «Сити» стал форвард Давид Вилья.

В других матчах регулярного чемпионата «Атланта Юнайтед» на своём поле обыграла «Чикаго Файр» (2:1), «Нью-Йорк Ред Буллз» в гостях победил «Филадельфию Юнион» (1:0), «Орландо Сити» дома взял верх над «Коламбус Крю» (2:1), «Торонто» на выезде потерпел поражение от «Монреаль Импэкт» (0:2).

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