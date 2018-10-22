Ибрагимович забил в пятом матче подряд и приблизил «Гэлакси» к плей-офф MLS

Источник: AP 2018

Одним из главных героев встречи стал шведский нападающий гостей Златан Ибрагимович, открывший счёт и ставший автором голевой передачи. Одну результативную передачу отдал английский защитник Эшли Коул.

Златан отличился в пятом матче подряд — в этих играх на его счету шесть голов и одна результативная передача. Ибрагимович с 22 мячами является вторым бомбардиром лиги, Хосеф Мартинес (30) из «Атланты Юнайтед» провёл на семь встреч больше.