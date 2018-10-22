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21:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

RMC: Лопетеги уволят из «Реала» сразу после матча с «Викторией»

Хулен Лопетеги будет уволен из «Реала» сразу после матча группового турнира Лиги чемпионов против «Виктории», вне зависимости от результата игры, утверждает RMC.

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Источник: AFP 2018

Временно исполняющим обязанности главного тренера будет назначен Сантьяго Солари, который на данный момент возглавляет дубль мадридцев «Кастилью».

В качестве одного из претендентов на смену Лопетеги называется нынешний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Лопетеги возглавил «Реал» в июне этого года. Из-за переговоров с мадридцами он был уволен из сборной Испании за сутки до старта чемпионата мира-2018. Под руководством специалиста мадридцы установили клубный антирекорд по безголевой серии — 465 минут.

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