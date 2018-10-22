RMC: Лопетеги уволят из «Реала» сразу после матча с «Викторией»
Хулен Лопетеги будет уволен из «Реала» сразу после матча группового турнира Лиги чемпионов против «Виктории», вне зависимости от результата игры, утверждает RMC.
Хулен Лопетеги будет уволен из «Реала» сразу после матча группового турнира Лиги чемпионов против «Виктории», вне зависимости от результата игры, утверждает RMC.
Временно исполняющим обязанности главного тренера будет назначен Сантьяго Солари, который на данный момент возглавляет дубль мадридцев «Кастилью».
В качестве одного из претендентов на смену Лопетеги называется нынешний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
Лопетеги возглавил «Реал» в июне этого года.