RMC: Лопетеги уволят из «Реала» сразу после матча с «Викторией»

В качестве одного из претендентов на смену Лопетеги называется нынешний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Лопетеги возглавил «Реал» в июне этого года. Из-за переговоров с мадридцами он был уволен из сборной Испании за сутки до старта чемпионата мира-2018. Под руководством специалиста мадридцы установили клубный антирекорд по безголевой серии — 465 минут.