«Луч» одолел «Гомель» в матче футбольного чемпионата Беларуси
22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты столичного «Луча» выиграли у «Гомеля» 1:0 в последнем матче 25-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты столичного «Луча» выиграли у «Гомеля» 1:0 в последнем матче 25-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем домашнем поединке победу минчанам принес ганский защитник гомельчан Гидеон Баа, отправивший мяч в свои ворота. Это четвертое подряд поражение «Гомеля».
Результаты остальных встреч тура: БАТЭ — «Городея» — 3:2, «Шахтер» (Солигорск) — «Неман» (Гродно) — 1:0, «Витебск» — «Днепр» (Могилев) — 3:0, «Минск» — «Динамо» (Минск) — 3:3, «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:3, «Смолевичи» — «Ислочь» (Минский район) — 0:1, «Динамо» (Брест) — «Торпедо» (Минск) — 2:0.
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