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21:45 (мск), источник: БЕЛТА

«Луч» одолел «Гомель» в матче футбольного чемпионата Беларуси

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты столичного «Луча» выиграли у «Гомеля» 1:0 в последнем матче 25-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В сегодняшнем домашнем поединке победу минчанам принес ганский защитник гомельчан Гидеон Баа, отправивший мяч в свои ворота. Это четвертое подряд поражение «Гомеля».

Результаты остальных встреч тура: БАТЭ — «Городея» — 3:2, «Шахтер» (Солигорск) — «Неман» (Гродно) — 1:0, «Витебск» — «Днепр» (Могилев) — 3:0, «Минск» — «Динамо» (Минск) — 3:3, «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:3, «Смолевичи» — «Ислочь» (Минский район) — 0:1, «Динамо» (Брест) — «Торпедо» (Минск) — 2:0.

Турнирное положение:

  • 1. БАТЭ — 60 очков (24 матча),
  • 2. «Шахтер» — 51, (24),
  • 3. «Витебск» — 50 (24),
  • 4. «Динамо» (Минск) — 49 (24),
  • 5. «Динамо» (Брест) — 44 (24),
  • 6. «Торпедо-БелАЗ» — 43 (24),
  • 7. «Неман» — 38 (25),
  • 8. «Слуцк» — 36 (25),
  • 9. «Ислочь» — 27 (25),
  • 10. «Гомель» — 26 (25),
  • 11. «Минск» — 24 (25),
  • 12. «Городея» — 22 (25),
  • 13. «Смолевичи» — 21 (25),
  • 14. «Луч» — 20 (25),
  • 15. «Торпедо» — 18 (25),
  • 16. «Днепр» — 13 (25).

Матчи 26-го тура состоятся 26—28 октября.

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